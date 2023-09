La confesión de Hugh Grant sobre que Robert Downey Jr. lo "odiaba" y "quería matarlo" en una enemistad que duró décadas

Hollywood está rodeado de magia, con preciosas historias que cautivan y emocionan hasta a los corazones más resistentes. Sin embargo, tras la pantalla no todo es tan idílico como parece y hasta los propios actores comparten alguna rencilla de vez en cuando.

Eso mismo ocurrió con los exitosos Hugh Grant y Robert Downey Jr., quienes compartieron una complicada relación durante el rodaje de la película de 1995, Restoration. En una entrevista de 2018 para People, Grant afirmó que Downey Jr lo "odiaba" y "quería matarlo" durante los meses que compartieron set de grabación.

"Me odiaba. Me miró y quiso matarme", compartió el actor de Bridget Jones quien ha asegurado que desconoce el motivo: "¡No lo sé! ¡Yo me sentí muy dolido, pero él simplemente se sentía así!"

Hugh Grant y Robert Downey Jr. en Restoration | Avenue Pictures

Por su parte, el propio Downey Jr., aseguró durante una entrevista para DailyMail que pensaba que Grant era "un idiota". "Pensé que era un idiota, eso es todo. Y todavía lo pienso", afirmó.

"Ya sabes, eso podría ser algo que tenga que ver conmigo o podría ser simplemente que no todos en esta industria son alguien con quien me gustaría pasar el rato", indicó firmemente el actor de Los Vengadores.

Grant es conocido por su sarcástico sentido del humor, una cualidad por la que muchos le han tachado de maleducado en varias ocasiones. Sin embargo, como en las clásicas historias y comedias románticas protagonizadas por Grant y Downey Jr., el desenlace de esta historia también termina con un "felices y comieron perdices".

En enero de 2018, el actor de Marvel tuiteó: "¡Han pasado muchas cosas durante dos décadas! Respeto cómo el señor Grant ha madurado como artista y voz contra las violaciones de la privacidad. ¡Compartamos alguna comida pronto!", ofrecía Robert tendiendo la "pipa de la paz" en forma de rebanada de pan. Junto al tuit etiquetó a Hugh y escribió el hashtag "enterrar el hacha".

Grant aceptó su propuesta y respondió al tuit escribiendo: "Gracias, Robert. Bonita forma de empezar el año". "Y sí, si estás en Londres, ven a compartir el pan. No será fácil, ya que mi hijo de cinco años lo prepara, pero pareces fuerte. Respeto", concluyó el actor escribiendo el mismo hashtag que Robert sobre enterrar el hacha.