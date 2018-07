Así ha cambiado la hija de Luke de 'Las Chicas Gilmore'

'Las Chicas Gilmore' vuelve a la pequeña pantalla con una temporada especial en Netflix el próximo 25 de noviembre. Han pasado casi 10 años desde que finalizó la serie de ABC y uno de los cambios más evidentes es el de la actriz que interpretó a April, la hija de Luke.

Vanessa Marano tenía 14 años cuando apareció en la sexta temporada de 'Las chicas Gilmore'. Ahora con 24 años, trabaja en 'Switched at Birth', donde interpreta a Bay Kennish. Antes también la hemos podido ver en series como 'A dos metros bajo tierra' o 'Malcolm in the middle'.