Su papel estrella se lo concedió Cody Madison, el rubio de 'Los Vigilantes de la Playa'. David Chokach formó parte del elenco desde 1995 hasta 1999, compartiendo pantalla con los atractivos personajes de Pamela Anderson y David Hasselhoff, sustituyendo el hueco que había dejado Matt Brody.

Después de eso, no ha parado de trabajar y ha aparecido en varias series y películas hechas para televisión como 'La espada hechicera' (2001) o 'Beyond the Break' (2006).

Según el actor, que ahora tiene 52 años, y le quitó el hipo a cientos de telespectadores de la serie, ha confesado en el podcast 'The Production Meeting' que la cadena de televisión CBS, esta interesado en traer de vuelta a los socorristas más espectaculares de la televisión.

"Justo antes de la crisis del covid, estaban en conversaciones para hacer un reboot de la seri", declaró. "Iban a recuperar tres de los actores habituales del original y descubrí que yo soy uno de ellos, lo cual es genial".

La película que hicieron en 2017 protagonizada por Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandra Daddario, obtuvo muy malas críticas, este nuevo reboot del que habla Chokachi también traerá de vuelta a algunos de sus actores originales.

Y, aunque ha pasado el tiempo desde que vimos a David zambullirse en el agua con su speedo azul el actor sigue conservando su atractivo e imponente físico. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Todos tenemos un pasado: Así era Jason Momoa hace 20 años en 'Los vigilantes de la playa'