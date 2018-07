Diez curiosidades que quizá no conocías de 'Compañeros'

15 AÑOS DE SU FINAL EN ANTENA 3

"No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí...". ¿Quién no recuerda la famosa canción de 'Compañeros'? Han pasado ya 15 años desde que se emitió el final de la mítica serie en Antena 3 y para recordarla, desde Objetivo TV os contamos 10 curiosidades que quizá no conocías.