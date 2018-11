Las tres vidas de Mónica Carrillo

De su compañero en este exitoso tándem informativo está encantada porque Matías Prats "es el referente de la comunicación en este país, así que con sentarte al lado y observar ya aprendes; pero sobre todo de su don de oratoria, es un gran comunicador, su capacidad para improvisar, su temple y el buen ambiente. Trabajamos muy bien en equipo, no solamente los que estamos en la mesa del informativo, y la complicidad al final traspasa. Para mí es fundamental que todo el mundo esté contento, que se implique y se sienta valorado".

Por su labor al frente de 'Noticias Fin de semana' Mónica Carrillo se llevó una Antena de Oro el pasado año. Pero esta es solo una de las vidas que disfruta Mónica, que exprime el tiempo como nadie para realizar múltiples labores al alimón. Porque además de presentar informativos ha tenido tiempo de conducir otro tipo de formatos gracias a su infinita curiosidad.

La presentadora se puso al frente del especial 'En busca de la longevidad' (laSexta), grabado en Japón. También condujo otro especial, 'Contra el silencio' (Antena 3), en el que ayudó a denunciar el maltrato a la mujer en todas sus formas. La intención de este espacio y campaña era dar "poder, voz y altavoz a estas mujeres para que no tengan miedo".

Afirma Carrillo cree sobre este último asunto que "tenemos que empatizar con la víctima, nunca juzgarla. La víctima cuando alza la voz, detrás de eso hay siempre un proceso de sufrimiento, más en público, porque ha de decir a todo el mundo alto y claro que ha sufrido un acoso sexual, o ha sido víctima de una violencia de género", explicó en Fórmula TV.

Pero también se ha atrevido con otros géneros como la entrevista. Para 'Fuera de contexto', disponible en Atresplayer, se vio las caras con Rafa Nadal, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Dan Brown o Paulo Coelho.

Y en su tercera vida o faceta también ha contado con el éxito: la literatura. En este campo ha alumbrado tres novelas ('La luz de Candela', 'Olvidé decirte quiero' y 'El tiempo todo locura'), pero antes ya había demostrado sus dotes con sus microcuentos publicados en Twitter. Gracias a este recurso y a su manera de encarar la información se encuentra en el top 20 de los periodistas españoles más influyentes en la red.

Quizás también se la naturalidad otra de las recetas de su éxito: "A la hora de enfrentarnos a noticias de ese calado lo único que hay que hacer es demostrar respeto y honestidad. Y yo creo que cierta neutralidad. Tampoco podemos imbuirnos de demasiados sentimientos porque formaríamos parte de la noticia", explicó a Mía.

En la literatura sin embargo su truco es dedicarle tiempo: "Hay un momento en el que solo tomo notas, voy cogiendo ideas y, cuando tengo la historia que quiero contar, me pongo delante del ordenador y de manera intensa le dedico horas. Cuando la historia te atrapa tienes que seguir escribiendo hasta que has dado a luz a la criatura. Luego solo quedan los retoques. Pero la historia está contada". No se pierdan a ninguna de las tres.