Pepe Viyuela cambia de registro con 'Matadero', el thriller del año

Esta nueva apuesta de Series Atresmedia cuenta con elementos de suspense y toques de humor negro. Jordi Frades, director de esta arriesgada aventura, se preguntaba cómo trataría un thriller Luis García Berlanga y como se podría convertir la mítica 'Crónicas de un pueblo' en una serie actual. 'Matadero' tiene las respuestas.

Pepe Viyuela, la forja de un actor con mayúsculas

El actor recordaba en Público que comenzó a interesarse por el mundo de la actuación tras escuchar por la radio una entrevista a un actor: "Ese recuerdo es nebuloso: estaba jugando en el pasillo de casa y entrevistaban a un actor, que describía cómo era el camerino, la sala, etcétera. De pronto, descubrí una profesión misteriosa. Yo tenía cinco años y nunca había ido al teatro", explicó.

Viyuela, que estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, afirma que en el mundo de la interpretación "hay que estudiar constantemente. Existen diferentes maneras de entender las profesiones y yo entiendo la mía desde la implicación y el conocimiento. Tienes que viajar, leer, hablar con la gente y estar conectado con el mundo".

Aunque la clave, reconoce, es seguir siendo parte del público: "El hecho de que te conozcan en todas partes a veces dificulta llevar una vida como el común de los mortales. Por ejemplo, hubo un momento en que pensé que no podría viajar en metro, mas he seguido haciéndolo. Me gusta estar en el sitio en el que estoy viviendo, porque si no los papeles se te desdibujan y no acabas de entender la realidad. Para conectar con el público, tienes que ser público".

Un enamorado del oficio

En la revista Corazón, Viyuela admitió que "conforme pasa la vida, me doy cuenta de que me gusta más mi oficio y tengo la necesidad de aprovechar el tiempo. Yo estudiaba Filosofía en la Universidad Autónoma, aunque tampoco es que tuviese muchas salidas…".

El actor recuerda que cuando se fue "del Ayuntamiento de Alcobendas, donde trabajé cuatro años como auxiliar administrativo, mis padres se pusieron un poco nerviosos porque dejaba un empleo estable para ser actor. Incluso me advirtieron que ya tenía un hijo y debía ser responsable. Pero ya ves, aquí estoy".

Un actor versátil

Pepe Viyuela cuenta con un gran currículum en el mundo del teatro y la mímica. Pero tampoco ha descuidado la industria del cine, donde ha trabajado para Julio Médem ('Tierra') o Javier Fesser ('El milagro de P. Tinto' y 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón').

A Viyuela, siempre comprometido con las causas más nobles, lo podremos disfrutar este próximo 12 y 13 de enero en el Teatro de las Culturas de Lavapiés con la obra 'Encerrona', que cuenta con un gran éxito de crítica y público. Pero antes toca ponerse esta noche 'Matadero', el thriller del año en televisión.