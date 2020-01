La presentadora valenciana compartirá planos con Esty Quesada. Estos dos personajes antagónicos nos harán reír en 'Road Trip', espacio de viajes corproducido por Atresmedia Studios que arranca este próximo día 26 en el canal de pago TNT.

Un viaje que Nuria y Esty nunca podrán olvidar

El punto de partida con el que arrancará 'Road Trip' es una premisa interesante: Nuria y Esty coinciden en el aeropuerto de Miami y quieren cambiar Florida por la Gran Manzana: Nueva York. Y durante cinco capítulos veremos lo que acontece durante este interesante recorrido.

Nuria y la magia

La presentadora valenciana está encantada con el proyecto: "He podido descubrir lugares increíbles, gente extraordinaria. He vivido momentos maravillosos y otros no tanto, pero hasta lo difícil en este trayecto ha merecido la pena. Con Esty he reído, he discutido, he disfrutado, he descubierto cosas que desconocía… ¡Ha habido magia!".

Y viceversa...

Esty también se muestra exultante tras grabar este proyecto: "Este viaje ha sido un puto sueño. Siempre he tenido a Estados Unidos muy presente en mi vida porque todas las pelis y la mayoría de cultura que consumo es muy de allí, pero pensé que nunca iba a pisar el país y, menos aún, vivirlo de esta manera".

Nuria, una gran jefa de casting

Nuria Roca estará una vez más estupendamente acompañada. Ya vimos que tenía madera de jefa de casting durante su etapa en el recordado morning-show 'Lo mejor que te puede pasar' de la emisora Melodía FM.

En este proyecto se hizo rodear por su marido Juan del Val, premio Primavera de Novela 2019 con 'Candela'; por Nacho García, que arrasa en el stand-up; Quique Peinado, genio polifacético que triunfa en 'Zapeando'; Berni Barrachina, hoy trabajando en la comunicación del Ayuntamiento de Badalona; y Sara Ramos, flamante redactora de 'La Sexta Noticias'.

Un cóctel muy especial

En 'Road Trip' veremos múltiples situaciones, tal y como avanza Quesada: "Hemos estado en la USA profunda, hemos probado los waffles con pollo frito… Ha sido la experiencia más increíble que he vivido nunca. No puedo hacer spoiler, así que no cuento mucho más, pero podría escribir una enciclopedia multi volumen sobre el viaje".

Un reto de producción

Ignacio Corrales, director de Atresmedia Studios, explica que la productora está muy satisfecha por "haber podido colaborar en este proyecto con WarnerMedia. Ha sido un reto de producción y creatividad poner en ruta a dos personas como Nuria Roca y Esty Quesada en un entorno de grabación muy complicado, pero estamos muy contentos con el resultado de un programa que esperamos que a la audiencia le parezca un producto interesante y atractivo".

Atresmedia Studios está en forma

Esta factoría tiene varias series en cartera: 'El embarcadero', que acaba de lanzar segunda tanda en Movistar; o 'Pequeñas coincidencias', que ha hecho lo propio en Prime Video. Y también prepara para la plataforma de Amazon la serie 'La templanza', la nueva etapa de 'El Internado' y la serie documental 'Fernando Torres: el último símbolo'.