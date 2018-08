Los obstáculos que ha sorteado la polifacética Cristina Villanueva

En su vida privada Cristina Villanueva es una amante del deporte. Pero admitía en Lecturas que le gusta practicarlo al aire libre y no entre cuadro paredes: "Los gimnasios me aburren. La naturaleza te ofrece muchas más cosas: puedes practicar deporte, te da energía, respiras aire puro... Te conecta contigo mismo. Cuando haces senderismo por el Montseny, por ejemplo, estás en cierta forma meditando, practicando lo que ahora se llama mindfulness. Lo importante es el camino, no el fin".

Sobre el parque catalán del Montseny se ha declarado una fan incondicional: "A pesar de que conozco bien este parque, siempre veo algo nuevo. Hay millones de senderos, arroyos y arboledas. Yo diría que el Montseny es inacabable y siempre descubres alguna que otra sorpresa (...) Además de las vistas desde el globo, he descubierto las leyendas que hay en torno al parque sobre brujas, bandoleros, mujeres de agua... Esto le da un valor añadido de misterio y aventura al paseo".

Pero la periodista también saca tiempo para mostrar su lado más solidario. Es por ello que apadrinó la I Carrera de Obstáculos por la Conciliación, organizada por el Club de Malasmadres. En 20 Minutos explicó la razón por la que apoyaba este evento: "Me encantó la idea de una carrera de obstáculos como símbolo para visibilizar la realidad de muchísimas mujeres. La fundación de Malasmadres ha puesto en evidencia que no hay un solo modelo de maternidad ni ninguna madre es perfecta: todas lo somos. La carrera Yo no renuncio es saltar por encima de todo lo que se nos ponga por delante".

Una de las razones para apoyar esta carrera fue su odio a las etiquetas, situación que "te limita a ser una mujer diez, una trabajadora entregada, una madre amantísima… con la liberación femenina estaba muy bien visto que la mujer desempeñara trabajos colaborativos con la sociedad como enfermera o profesora. Sin embargo, se ve con malos ojos a una mujer con ambición en el IBEX o en el mundo de las finanzas. Un hombre poderoso está bien, pero en el caso de una mujer es algo peyorativo. Igual que una mujer que no tiene pareja es una solterona y en el caso de un hombre es un 'soltero de oro'. El estigma que nos pone la sociedad es otra etiqueta y otro obstáculo. Se trata de visibilizar eso, saber que existe y que es algo que le sucede a muchas mujeres".

Estos obstáculos los superó Cristina, que se desprendió de etiquetas a la hora de cubrir el Mundial de Motociclismo, de donde salió con una amistad con el mítico Ángel Nieto. La presentadora sortea los prejuicios y es consciente que "el hombre tiene celebridad muy fácilmente, y las mujeres tenemos que trabajárnoslo más. Por eso hay que decir que las redacciones están llenas de mujeres, que quiénes escriben las noticias son las mujeres de esa redacción, y que las que les informan son las mujeres. Por su parte La Sexta lo que hace es reflejar esa realidad que se está dando en el mundo profesional".