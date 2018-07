La nueva ilusión de la pareja de moda: Marta Hazas y Javier Veiga

Una de las parejas más reconocibles del cine español

Javier Veiga es una de las caras más reconocidas del teatro español y cuenta con un interesante currículum en cine y televisión. Al actor gallego lo vimos como al primer maestro de ceremonias de 'El club de la comedia' y también ha dirigido premiados cortometrajes, ha protagonizado comedias en la gran pantalla como 'Escuela de seducción' o 'El año de la garrapata', ha escrito y dirigido en teatro con 'Amigos hasta la muerte' o '5...y acción' y ha participado en representaciones clásicas de nuestro teatro como 'La Celestina', 'Don Juan Tenorio', 'La venganza de Don Mendo' y 'El caballero de Olmedo' (o en una de las grandes comedias de la literatura francesa, 'El enfermo imaginario' de Molière).

Marta Hazas por su parte es una gran conocida para el universo Atresmedia. La actriz cántabra ha participado en series de Antena 3 como 'Velvet', 'El Internado' o 'Bandolera', en 'Impares' o 'Generación DF' de Neox y en 'SMS' de La Sexta. También trabaja como colaboradora en 'El hormiguero', programa donde protagonizó una simpática entrevista con Veiga. La pareja admitió que sus vidas se cruzaron en el rodaje de la película 'Muertos de amor' en el año 2012, año desde el que sus caminos no se separaron. La pareja ha compartido trabajo sobre las tablas y también los hemos visto en otras tesituras: se casaron en el mítico Palacio de la Magdalena y se fueron de luna de miel un año después del enlace, con Tailandia como destino.

La entrevista

La telepatía de Marta Hazas y Javier Veiga, a prueba | antena3.com

Ante Pablo Motos la pareja demostró el año pasado su complicidad. Aunque Veiga se olvidase de la fecha de su boda y le recordase a su pareja los momentos donde le resulta más complicado capear con ella: "Todo el mundo ve a Marta como una chica dulce, pero tiene muy mala baba, por decirlo suavemente", pero cuando la pilla con gafas y va a hablarle, Marta responde: "No me mires, no me mires, que estoy fea". Entonces, va y se las quita, admitió entre risas.

La actriz admitió que sin gafas tiene dificultades para ver con claridad a Veiga, pero a los dos los veremos la próxima temporada en esta prometedora serie de Atresmedia Studios, que va camino de convertirse en uno de los sellos imprescindibles de la industria española con proyectos tan originales como los citados.