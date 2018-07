Miguel Ángel Muñoz, el "presunto culpable" que arrasó en 'UPA' y 'Ulises'

A Jon le dará vida Miguel Ángel Muñoz, que estará acompañado en esta nueva serie por Susi Sánchez, Elvira Mínguez, Tomás del Estal, Teresa Hurtado, Irene Montalá, Alejandra Onieva, Itziar Atienza, Carlos Serrano, Eduardo Rosa, Carol Rovira, Josean Bengoetxea, Iñaki Font, Kiko Rossi, Marta Castellote, Jon Mendía, Patxi Santamaría, Íñigo Aranburu, Maialaen Vega, Jorge Andreu o Daniela Rubio.

No es la primera vez que disfrutaremos a Muñoz en Antena 3, cadena en la que ha demostrado sus dotes en exitosas series como 'Un paso adelante', 'El síndrome de Ulises', 'Sin identidad' o 'Amar es para siempre'. Pero el precoz actor debutó a los 10 años en la película 'El palomo cojo' de Jaime de Armiñán, estrenándose 4 años después en Antena 3 con 'Mamá, quiero ser artista' con Concha Velasco. Pero el cine lo ha acompañado por múltiples trabajos en teatro, a descatar 'El cartero de Neruda'; en música, gracias al éxito del fenómeno juvenil de "UPA Dance"; y en su labor solidaria tras su apoyo a la Fundación Aladina.

Sin embargo su trabajo en televisión o cine sigue inalterable, pero su faceta musical la aparcó, tal y como confesó en El Ibérico: "Es que no era mi vocación. Yo de pequeño lo que quería ser era futbolista, y de repente me veo en todo este tinglado del mundo del entretenimiento. Hago una película de protagonista con 10 años, 'El palomo cojo', junto a Paco Rabal, Carmen Maura, Amparo Baró... Ahí empieza a entrarme el gusanillo por la interpretación. A los 14 me doy cuenta de que eso es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, y si uno de los personajes requiere que cante, pues canto, lo que sea que me pida hacer... Pero muy distinto a ser cantante profesional y ganarme el pan dando conciertos".

Y añadía: "No es lo mío, y si lo hice fue como continuación inmediata del éxito que tuve con el grupo UPA Dance, surgido de 'Un paso adelante'. El que se subía al escenario, tanto en el grupo como después en solitario, no era Miguel Ángel Muñoz, sino Rober. Así es como me sentía. Me transformaba para el público, le daba al “canalla” que querían ver, pero no te imaginas los nervios y el vértigo que me entraban antes y después de cada concierto. No voy a decir que no fuera divertido en el fondo ni que en el futuro no vaya a cantar de nuevo si sale un proyecto interesante, pero sin estancarme. Cuando la gente te reconoce por algo muy concreto, no es fácil mostrar tus otras capacidades".

Sin embargo sus capacidades evidentes las demostrará en 'Presunto culpable', la nueva apuesta de Series Atresmedia que se sumará a la nueva temporada de 'Allí abajo' y los estrenos de 'La catedral de mar', 'Fariña' o 'Matadero'.