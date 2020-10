Luján Argüelles apuesta por la unión a pesar de encabezar 'Divididos'

Más información Atresmedia prepara 'Divididos', un innovador concurso presentado por Luján Argüelles

La versión española de 'Divididos', formato de origen holandés, contará con Luján Argüelles como presentadora, periodista asturiana que dio sus primeros pasos en la televisión estatal en Antena 3 como reportera en '7 días, 7 noches' o en 'Puntodoc'.

Gran conocedora de Atresmedia

Luján, que durante la última década ha presentado concursos culturales, dating-shows llenos de humor y realities de adelgazamiento (amén de escribir libros y participar en obras de teatro), también conoce de cerca Atresmedia Radio.

Y es que la comunicadora dejó su Asturias natal para pasar muchos años como colaboradora y presentadora de programas de Onda Cero y Europa FM. En la musical colaboró en el 'Ábrete de orejas' y en la generalista condujo 'A ver si te atreves' y 'Esta noche o nunca' y participó en 'Protagonistas' o 'La rosa de los vientos'.

Premio tras pasar el duro confinamiento

Atresmedia ha explicado que con 'Divididos' se ha hecho con "uno de los formatos más importantes a nivel internacional por su forma de poner a los concursantes en una posición completamente distinta a la esperada".

Y al frente del concurso se pondrá Luján, que explicó en la revista Semana cómo ha pasado el confinamiento: "He estado muy pendiente de toda la información y creo que como todo el mundo, viviéndolo con mucha incertidumbre".

Montaña rusa emocional

La asturiana asegura que la crisis sanitaria advertida en la pasada primavera "ha sido una situación totalmente excepcional, nunca vivida antes… Hemos tenido los ánimos a flor de piel por las cosas tan tristes que han ido pasando".

También es cierto que tengo una niña pequeña y he tenido que estar muy pendiente de ella, porque ha querido estar con otros niños y no se podía. Luego tiene mucha energía y no sabía cómo canalizarla, así que no me he separado de ella", explica.

La unión hace la fuerza... en el planeta y en televisión

Luján asegura tras estos duros meses de crisis sanitaria que ha intentado "tener la cabeza tranquila y serena para salir adelante. Que es lo que más necesitamos ahora mismo, para poder afrontar lo mejor posible todo lo que se nos avecina".

Y la nueva presentadora de 'Divididos' asegura que la unión hace la fuerza: "Somos ciudadanos del mundo y estamos totalmente globalizados, y tenemos que mirarlo a partir de ahora todo más en su conjunto y no tanto de manera individualizada. Es decir, todos juntos podemos sacar nuestro planeta adelante o hundirlo".

La mecánica

Explica Atresmedia que la mecánica del concurso de 'Divididos' es llamativa: cuatro concursantes que no se conocen tienen que colaborar para responder de manera unánime. Deben hacerlo luchando contra el tiempo, ya que el dinero puesto en juego en cada pregunta va disminuyendo por cada segundo que tarden en decidirse. Personalidades y caracteres muy diferentes que deben trabajar en equipo en un ambiente de máxima tensión con el fin de intentar conseguir un premio económico que no va a ser para todos igual.