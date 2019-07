Gonzo se pondrá al frente de 'Salvados' a partir de la próxima temporada y su hueco en 'El Intermedio' lo ocupará Andrea Ropero, a la que el reportero gallego le ha dado la bienvenida: "Estoy muy contento de que seas tú la persona que va a poder vivir la experiencia de ser reportera de 'El Intermedio'".

Y le advierte: "Te vas a encontrar a un equipo humano y profesional enorme y, sobre todo, vas a poder vivir la experiencia de poder ser periodista y contar las cosas que 'El Intermedio' te permite contar en primera persona y en la primera fila".

Aunque no todo será bueno: "No todo es perfecto, evidentemente, vas a tener que aguantar a Wyoming, pero ya está mayor y es fácil deshacerse de él. Por cierto, el sueldo que te va a pagar Wyoming no da para esto. Esto es de un amigo".

Su sustituta le contestó con simpatía: "Muchas gracias. Es un honor sustituirle, hablamos el otro día por teléfono y fue muy cariñoso. Voy con muchas ganas, pero espero que me echen un poco de menos en 'La Sexta Noche'".

Gonzo reconoce que el programa "me lo ha dado todo en estos nueve años. Me lo ha dado todo como periodista, pero también como espectador. Como espectador de 'El Intermedio' he podido ver desde mi casa, en esos reportajes, cómo el cambio climático afecta en las zonas más cálidas y más frías del planeta, me ha permitido ver un mundo cambiante en el que las migraciones van a ser una norma del siglo XXI y sé que respecto a eso nuestros gobiernos van a tener que tomar decisiones".

El reportero hace memoria: "He estado en la moción de censura, en la investidura, en la caída de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, en su resurrección, en la marcha de Mariano Rajoy, en la llegada de Pablo Casado… Hemos vivido unos años de cambio brutal en la política de nuestro país y eso significa que nuestro país se adapta a la realidad de la política europea".

'El Intermedio', el programa diario más visto de La Sexta

El informativo satírico ha cumplido más de trece años y 2.000 programas en antena. Lo que comenzó como una especie de zapping sobre medios de comunicación evolucionó hasta convertirse en uno de los informativos de referencia. Wyoming, experto en el humor político, ha contribuido a que este formato de Globomedia se haya convertido en el programa diario más visto de La Sexta. 'El Intermedio' suma y sigue de lunes a jueves a partir de las nueve y media de la noche.

Gonzo ante su temporada más ambiciosa

El periodista vigués comenzó en el mundo deportivo, saltó a la fama como reportero del recordado 'Caiga quién caiga', se estrenó como presentador en Antena 3 con 'El Método Gonzo' y desde 2010 se incorporó a 'El Intermedio', programa que deja para encargarse de 'Salvados'.

Jordi Évole no abandona Atresmedia, grupo por el que acaba de renovar, y producirá 'Salvados' y presentará un nuevo formato a partir de la próxima temporada.