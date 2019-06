La periodista Andrea Ropero ha explicado en el Grupo Noticias su adiós en el terreno laboral a Iñaki López: "Solamente en lo profesional, eh! En todo lo demás seguimos juntos. Tampoco es una separación muy profunda porque me voy con el vecino, Wyoming, al plató de al lado. Fue una decisión que me costó tomar, pero lo que viene es maravilloso. Estar en el lugar de Gonzo y 'El Intermedio'".

El reto lo define Ropero como "una oportunidad, es un caramelo, la propuesta ha hecho que me tire de cabeza (...) Fue una propuesta de Globomedia y de la cadena. Que se acuerden de mí para estas cosas me ha hecho mucha ilusión. Estoy tan sorprendida como feliz".

Aun así admite que echará de menos a Iñaki López tras tantos años juntos: "Para mí, la opinión de Iñaki es fundamental en todo. Después de hablarlo mucho y de estar con la directora de 'El Intermedio', decidí aceptar. Iñaki también me dijo que aprovechara la oportunidad".

Ropero se encargará de las entrevistas y reportajes que hacía Gonzo. Ambos géneros no le son ajenos: "He hecho muchísimos reportajes de calle y muchas entrevistas, es lo que voy a hacer en el programa de Wyoming. Estoy convencida de que me voy a sentir cómoda, es un paso más en mi carrera pero es algo que ya he hecho".

"Tiene esa parte de humor tan necesaria hoy en día, pese a que algunos se empeñen en reducirla a la mínima expresión, y también tiene una parte importante de información a la que la gente recurre cuando hay grandes noticias. El programa es uno de los buques insignia de La Sexta", añade.

Sobre su papel en 'La Sexta Noche' comenta que "llevaba casi siete años en el mismo registro. Creo que algo he aportado al programa, pero llega un determinado momento que está bien dar un salto y aprovechar las oportunidades que vienen".

Y ya tiene fecha de despedida: "El 27 de julio. Ese día yo me despediré de la audiencia de 'La Sexta Noche'. Me da mucha pena, es mi familia, mi familia profesional. Hay un equipo espectacular en el programa. He disfrutado y he aprendido mucho a lo largo de estos años".

Baile de caras para la próxima temporada

'La Sexta Noche' se mantendrá los sábados con Iñaki López al frente y la próxima temporada también volveremos a disfrutar de 'El Intermedio', que seguirá analizando a diario la situación política de la mano de Wyoming, Sandra Sabatés o Dani Mateo.

'Salvados' estrena etapa y presentador, Gonzo, y Jordi Évole prepara un nuevo proyecto tras su renovación por Atresmedia, que sigue confiando en una de las caras más creíbles del panorama periodístico nacional.

La Sexta ha mantenido esta temporada su fuerza, manteniendo sus programas más emblemáticos y estrenando algunos otros con gran éxito. Es el caso de 'Arusitys', que dirige y presenta Alfonso Arús, o '¿Te lo vas a comer?', que triunfa en el prime-time de la mano de Alberto Chicote.

