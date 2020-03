En el programa conducido por Arturo Valls brilla Edu Soto, el showman de las mil caras. A este actor catalán, que nos dio las últimas 'preuvas' de Neox, lo conocimos en la casa como "El Nen de Castefa", huracán que ponía patas arriba los inicios de Andreu Buenafuente en la tele estatal.

Pero poco a poco se ha evidenciado que Soto no es un actor de un personaje histriónico: en los últimos tiempos se le ha visto de 'rana Gustavo' en la España rural, 'El paisano'; en films como 'Perdiendo el este'; y en el teatro (en los próximos meses también interpretará a Felipe IV en 'El Ministerio del Tiempo').

Ejemplo de sencillez

A Soto, que en una entrevista en La Vanguardia aseguró que "detectar gilipollas es fácil", se le presume que tiene los pies sobre la tierra. Este hecho no está demasiado extendido en el mundillo artístico, pasto de egos mal gestionados.

La música

Soto se define en una entrevista en Deia como "el hombre que quiere seguir disfrutando con lo que hace. El hombre que quiere que a todo le mundo le vaya bien, aunque sabe que ese pensamiento tan generalizado puede resultar imposible".

"Yo creo que soy un poco todas esas cosas. Vivimos en una época en la que hay que ser multidisciplinar y que cuantas más cosas hagas, mejor. Estoy muy ilusionado con todo lo que hago, todo me gusta, pero no me quedaría con ninguna. Hacer una sola cosa me aburre. Estoy muy ilusionado con la música. Este año he estado muy feliz con el nacimiento de mi disco", explica.

Sobre su faceta musical asegura ser feliz "haciendo directos y me gusta mucho. Me siento muy satisfecho porque la música siempre ha formado parte de mi vida. Estoy escribiendo, es algo que no se ve, pero que está ahí".

Su árbol genealógico cultural

"Descubrí que mi abuelo, íntimo amigo de Paco Rabal, era un artista sin ejercer. Mi padre es también un pedazo de artista, también sin ejercer; él canta de maravilla. Además, hace unos cuatro años, lo subí al escenario conmigo e hicimos un musical juntos. Mi madre también cantaba. Así que tengo que decir que yo vengo de una familia de artistas que jamás pudo ejercer", explica.