Anabel Alonso, reina del humor en 'Tu cara me suena'

Anabel Alonso afirma que en 'Tu cara me suena', el programa conducido por Manel Fuentes "todo son retos. ¿Cuándo iba a pensar yo que haría de Rocío Jurado, Paulina Rubio o Alaska? En este trabajo, si quieres, no tienes límites. Solo los que te pongas. Y es una tecla más que puedes tocar. Presento concursos y galas, y poder pegarte unos bailes y cantar. Dentro de mis posibilidades, claro. En este oficio nunca tocas techo si no quieres, si no te acomodas".

Anabel lleva más de tres décadas en la profesión y cuenta con uno de los currículums más impresionantes del mundo artístico: trabajó en 'La bola de cristal', hizo cine junto a los Martes y Trece, se puso a las órdenes de Pedro Almodovar en 'Kika', se sube sobre las tablas con 'El eunuco' y también puso voz a la inolvidable Dory de 'Buscando a Nemo'.

Esta última experiencia la recuerda como "entrañable, divertido y sorprendente, con una repercusión tremenda. Pasaran los años que pasaran me preguntaban por ella en todas las entrevistas. Dory era el personaje bombón de la película, un personaje tan tierno, tan disparatado, tan emocionante, que podía hacer cualquier cosa".

Anabel en Antena 3

Anabel Alonso nos ha regalado momentos inolvidables en Antena 3: participó en la mítica 'Los ladrones van a la oficina' y en 'La familia Mata', presentó 'Estoy por ti' o 'El club del chiste', ha colaborado en 'El club de la comedia' o 'Me resbala', en películas de la casa como 'La reina de España' o 'Ángeles S.A,', y en la actualidad hace doblete con 'Amar es para siempre' y 'Tu cara me suena'.

En su palmarés figuran tres Fotogramas de Plata y tuvo el acierto de conducir entre aplausos esta misma gala en su edición 2018.

De la juventud a la adolescencia

La actriz fue una niña feliz, tal y como recordaba en 20 Minutos: "Fui a un colegio de monjas, lo que puede ir en la línea de esta función porque era bastante estricta y rígida, pero al final lo recuerdas con cariño. Era una educación férrea, pero hacía que todas fuéramos una piña, teníamos un objetivo común".

A los quince años tuvo la llamada de la actuación, pero no descuidó los estudios y se centró en la carrera de turismo, que fue su elección "porque de las carreras de tres años era la que más me gustaba. Había Enfermería, que a mí lo de la enfermedad me pone mala, Magisterio, que nunca he tenido yo paciencia y Turismo, que era la que me cuadraba más con mi personalidad. Si esto de actuar me hubiera ido mal no me hubiera disgustado nada estar llevando jubilados a Benidorm o en un hotel".

Una actriz todoterreno

Anabel, tuitera divertida y reivindicativa, afirmaba en el portal Aforo Libre que le gusta cualquier papel o espacio televisivo: "Me gusta todo y con todo me divierto. Mis comienzos, y es algo que nunca olvido; es el teatro donde me crié. Luego televisión, que tiene mucha mas repercusión. Como presentadora es donde realmente soy yo. Cuando eres actriz un 80% es el personaje y el 20% restante la persona. Al estar como presentadora es al revés, donde, además interactúo con la gente e improviso".

Sus referentes son claros: "Irene Gutiérrez Caba, Amparo Soler Leal, Gracita Morales, a la que admiraba mucho y cuya característica manera de hablar, se hizo inconfundible... Trabajé con Fernando Fernan Gómez, Vicente Alexandre, Paco Raval, Fernando Rey, etc. De cada uno he capturado algo y lo he llevado a mi terreno".

Es evidente, tal y como explica en El Periódico, que el humor lo lleva en los genes: "Problemas siempre va a haber, pero con humor pesan menos. Y si tienen solución, bien, y si no la tienen, pues no la tienen. Yo la vida me la tomo con esa filosofía, aunque no soy una inconsciente. Y si hay visos de una solución, con humor se encuentra antes".