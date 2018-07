Noche Sundance, en La Sexta3

La Sexta3 celebra la 32ª edición del Festival de Sundance con la emisión de dos películas premiadas en el certamen de cine independiente más famoso del mundo: 'En la habitación' y 'The believer (El creyente)'.



Robert Redford le puso el nombre del personaje que interpretó en la película 'Dos hombres y un destino' ('Butch Cassidy and The Sundance Kid') a este festival que nació para dar la oportunidad a jóvenes creadores que no la tenían en el llamado circuito de Hollywood.