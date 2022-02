Flooxer Now amplía su oferta para la generación Z con contenidos virales y música

Flooxer Now, el vertical de Atresmedia dirigido, entre otros públicos, a la generación Z, amplía su oferta de contenidos. El site crece y contará con toda la información sobre los mejores contenidos de Flooxer, redes, música, vídeos, virales, trends, artículos de tuiteros populares o las noticias y el entretenimiento más destacado.

El site de Flooxer Now albergará diferentes y variadas secciones en las que el usuario podrá disfrutar de las noticias más virales, los vídeos de animales más curiosos y artículos de tuiteros, noticias de los famosos más populares y buscados o la actualidad musical pasando, por ejemplo, desde ídolos de K-Pop al trap y la música más alternativa.

Asimismo, si al lector le gusta estar informado de todo lo que ha pasado en directos de diferentes redes sociales y plataformas de vídeo o cuál es el trend que uno debe estar grabando con su dispositivo móvil, Flooxer Now es su lugar.

Con el posicionamiento y crecimiento de Flooxer Now, se refuerza la imagen de marca de Flooxer, el canal de entretenimiento online dirigido a los jóvenes y que está integrado en ATRESplayer. Además, ATRESMEDIA sigue fortaleciendo la que es la mayor oferta de webs temáticas de un medio de comunicación en España, que ya cuenta no solo con Flooxer Now sino con un gran número de verticales como, entre otros, NovaMás, Se Estrena, TecnoXplora, Neox Games o Centímetros Cúbicos.

Las secciones de Flooxer Now

NOTICIAS

La sección de Noticias de Flooxer Now contará todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en las redes sociales, YouTube, Twitch y TikTok.

MÚSICA

Si el usuario no concibe su vida sin música, en Flooxer Now, encontrará todas las novedades de los grupos y artistas que le gustan, al igual que las últimas tendencias.

MUY FAN

Todo lo que uno necesita saber sobre los streamers, tiktokers y youtubers más top del momento.

VIRAL

El vídeo que hará soltar la lagrimita del día, la carcajada de la semana o el hilo de Twitter que emociona o indigna. Aquí están todos.

PARA TI

Para Ti de Flooxer Now tiene las respuestas para las preguntas que rondan la cabeza y los consejos que igual uno no ha pedido, pero siempre vienen bien.

ANIMALES

El reino animal es sencillamente asombroso y esta sección tendrá cabida los vídeos más sorprendentes de perros, gatos, tiburones, monos, elefantes y un largo etcétera.

Los usuarios podrán disfrutar de todos los contenidos de Flooxer Now a través de su web https://www.flooxernow.com, en los perfiles oficiales en redes sociales de Flooxer Now, Twitter, Instagram y Facebook, y en otros entornos y redes dentro del grupo Atresmedia.