Antena 3 emite esta noche en prime time el capítulo final de Física o Química, una serie que ha hecho historia en la televisión. Tras la trágica muerte de Fer, la situción sigue tensa en el instituto. David culpa a Jon de su muerte y acaba pegándole un puñetazo.



En otro orden de cosas, Verónica le confiesa a Xavi que estaba enamorada de él aunque ya no le importa porque ha asumido que está con Sara. Pero al mimo tiempo vemos a Sara diciéndole a Xavi que no le quiere, porque en realidad siente algo por Vaquero. Aunque no va a ser todo tan fácil para su relación: unos inspectores quieren probar la veracidad de su matrimonio después de que Olimpia se refiera a Xavi como el actual novio de Sara.



Enrique sigue adelante con su plan. El colegio ya es suyo y parece decidido a venderlo para recalificar el terreno. Todos se enteran de la estrategia de Enrique y se encadenan al colegio bajo el grito "No nos moverán del colegio Zurbarán". ¿Conseguirá Enrique vender el colegio? ¿Será el cierre definitivo del Zurbarán?