Emmy 2018: Comienza la gala de entrega de la 70 edición de los premios de la televisión

Este lunes 17 tiene lugar en Los Angeles la 70ª edición de los Premios Emmy con una gala presentada por primera vez por Michael Che y Colin Jost, humoristas de Saturday Night Live.

Si ya has repasado a todos los nominados y las grandes ausencias de la edición, no queda otra que empezar el debate sobre quiénes se llevarán las preciadas estatuillas a casa y seguir todo lo que pase en la entrega de premios a través de nuestra cuenta de Twitter.

'Juego de Tronos' encabeza las nominaciones de la noche con 22 candidaturas, mientras que la ganadora del año pasado, 'El cuento de la criada', repite como una de las favoritas.

La última temporada de 'The Americans' y la destacada interpretación de Claire Foy en 'The Crown' también serán seguidas muy de cerca, además de la histórica nominación de Sandra Oh por 'Killing Eve', que podría convertirse en la primera actriz asiática en ganar el premio.

Aunque los Emmy siempre sorprenden en alguna categoría, algunos favoritos como Donald Glover por 'Atlanta' o 'ACS: El asesinato de Gianni Versace' como miniserie parecen tener el terreno allanado.

'This Is Us' podría repetir como ganadora gracias a Sterling K. Brown, uno de los favoritos a mejor actor en drama, mientras que Ted Danson podría salir victorioso en mejor actor de comedia por 'The Good Place' después de batir el récord sumando 12 nominaciones.

En pocas horas sabremos qué nos deparará la fiesta de la televisión en un año lleno de grandes candidatas. Mientras tanto, ¿has terminado ya tu porra? No olvides que en Objetivo TV informaremos en directo sobre todo lo que ocurra durante los Emmy 2018.