La porra de los Emmy 2018, ¿quién ganará los premios?

En estos Premios Emmy 2018, ¿qué posibilidades tiene de ganar Penélope Cruz con 'El asesinato de Gianni Versace'? ¿Repetirá 'El cuento de la criada', se lo llevará por fin 'Atlanta'? Esta noche sabremos los ganadores de los premios, pero hasta entonces éstas son nuestras apuestas. ¿Cuáles son las tuyas?

Mejor drama

Dolores en el final de temporada de 'Westworld' | HBO

La favorita: Con 20 nominaciones, 'El cuento de la criada' (Hulu). El relato distópico que nos ha llevado por el camino de la amargura podría conseguir su segundo Emmy consecutivo.

Mi favorita: 'Westworld', de HBO, con 21 nominaciones. El caos robótico se merece por fin un reconocimiento. A diferencia de 'Juego de tronos', con 22 nominaciones y también de HBO, sus actores sí están nominados en papeles principales.

Otros contrincantes: 'Stranger Things', 'This is Us' y ante la ausencia de 'Better Call Saul' y 'House of Cards' entran en la contienda 'The Crown' y la última temporada de la siempre ninguneada 'The Americans'.

Mejor en drama

El cuento de la criada | antena3.com

La favorita: Elisabeth Moss ('El cuento de la criada'), ya lo ganó en 2017 tras haber estado nominada en siete ocasiones.

Mi favorita: Mi corazón está dividido entre Sandra Oh por la magnífica 'Killing Eve' (aunque no está nominada como serie), la primera asiática en ser candidata en esta categoría, lo fue cinco veces antes como secundaria de 'Anatomía de Grey', y Keri Russell ('The Americans'), en su tercera nominación y la última oportunidad de llevárselo como ruda espía rusa ochentera.

Otras contrincantes: Muy de cerca estaría Evan Rachel Wood (segunda nominación por 'Westworld'). Para Tatiana Maslany ('Orphan Black') y Claire Foy ('The Crown') sería su última oportunidad de llevárselo por sus series. Maslany, con tres nominaciones, ganó en 2016, y Foy, con dos, se llevó el Globo de Oro.

Mejor actor en drama

Milo Ventimiglia en la serie 'This is us' | NBC

El favorito: Matthew Rhys ('The Americans'), por ser ésta su última oportunidad interpretando al espía ruso arrepentido. Pero hay dos actores de 'This is Us', así que Milo Ventimiglia podría llevarse el gato al agua por el trágico (y anunciado) desenlace de Jack Pearson.

Mi favorito: Alguno de 'Westworld'. Jeffrey Wright, que ya triunfó en 2004 por 'Angels in America'. Ha ganado tanto su personaje que ha pasado de estar nominado como secundario en 2017 a hacerlo como protagonista. O Ed Harris, como el misterioso Hombre de Negro, con tres nominaciones al Emmy y cuatro Oscar que nunca ha ganado.

Otros contrincantes: Jason Bateman ('Ozark'), nominado por 'Arrested Development', hace doblete como actor y como director este año. Sterling K. Brown ('This is us'), se lo llevó en 2017, también por 'The People v OJ Simpson', está nominado como actor invitado en Brooklyn Nine-Nine.

Mejor comedia

Donald Glover en 'Atlanta' | FX

La favorita y mi favorita: 'Atlanta'. El año pasado le ganó 'Veep', pero este año la serie de Julia Louis-Dreyfuss no compite.

Otros contrincantes: Sin 'Veep', 'Master of None' y, por primera vez, 'Modern Family' entran en la quiniela 'Barry', 'Black-ish', 'El show de Larry David', 'Silicon Valley', 'Unbreakable Kimmy Schmidt' y 'GLOW'.

Mejor actor en comedia

Ted Danson y Kristen Bell en 'The Good Place' | NBC

El favorito: A sus 70 años, Ted Danson ('The Good Place') ostenta un récord este año al acumular ya 12 nominaciones en la misma categoría. Lo ganó dos veces por 'Cheers' y hacía 25 años que no estaba nominado como actor principal.

Mi favorito: Donald Glover ('Atlanta'), que este año acumula cuatro nominaciones: como actor, como guionista y director, y como invitado en el Saturday Night Live (SNL). Hizo historia en 2017 al ser el primer actor negro en ganar como director en comedia, llevándoselo también como actor.

Otros contrincantes: Bill Hader (Barry), del SNL, con 14 nominaciones y uno como productor de 'South Park'; Larry David (El show de Larry David), veterano de 71 años con 26 nominaciones, fue candidato en 2012 por última vez, y lo ha ganado dos veces por 'Seinfeld'; William H. Macy (Shameless), 14 veces nominado, cinco veces consecutivas por 'Shameless', y Anthony Anderson ('Black-ish'), seis veces consecutivas.

Mejor actriz en comedia

Rachel Brosnahan en 'The Marvelous Mrs Maisel' | Amazon

La favorita: Tracee Ellis Ross ('Black-ish'), con su tercera nominación y tras haber ganado el Globo de Oro. Si gana el Emmy será la primera mujer negra en hacerlo tras Isabel Sanford, de Los Jefferson, en 1981.

Mi favorita: Sin Louis-Dreyfus ('Veep') su mejor relevo es Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), como esa ama de casa convertida en comedianta de los años 50. Pero su serie no está nominada…

Otras contrincantes: Una novata, Issa Rae (Insecure), entre veteranas como Pamela Adlon (Better Things), con la alargada sombra de la polémica de Louis CK, cocreador de la serie; Lily Tomlin (Grace y Frankie), que colecciona nominaciones y ya tiene seis Emmys, y Allison Janney (Mom), que ganó siete, con un Oscar en 2017 por hacer de la cruel madre de Tonya Harding.

Mejor miniserie

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace - El asesinato de Gianni Versace - Capítulo 8: Destructor | Atresplayer.com

La favorita y mi favorita: 'American Crime Story: El asesinato de Gianne Versace' que arrasa en nominaciones y rescata uno de los crímenes más impactantes de la cultura pop.

Otros contrincantes: Godless, Patrick Melrose, The Alienist y la única que repite, Genius, esta vez, con Picasso.

Mejor actor miniserie

John Legend como Jesucristo | NBC

El favorito: ¿Un adicto o Jesucristo? Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose), nominado cuatro veces por Sherlock, que lo ganó en 2013, y su personaje adicto a la adicción. Aunque ojo al entusiasmo que ha despertado John Legend por su 'Jesucristo Superstar. El musical'. Legend ya se llevó un Emmy creativo y podría formar parte del ránking EGOT, ya que en el pasado ha ganado el Grammy, el Oscar y el Tony.

Mi favorito: Darren Criss (El asesinato de Gianni Versace), como el asesino gay Andrew Cunanan. Si gana la serie qué menos que también su protagonista, lo mejor de ella.

Otros contrincantes: Antonio Banderas (Genius: Picasso), segunda tras ser nominado por hacer de Pancho Villa; Jeff Daniels (The Looming Tower), que está también nominado como secundario por 'Godless' y se lo llevó por 'The Newsroom'; y Jesse Plemons (Black Mirror), tras su nominación por 'Fargo'.

Mejor actriz miniserie

Sarah Paulson es Cordelia Goode | FX

La favorita y mi favorita: Sarah Paulson (American Crime Story: Cult), porque es su quinta nominación por la antología de terror de Ryan Murphy, aunque ya se lo llevó gracias a 'The People vs OJ Simpson' también de Murphy. Sólo podría arrebatárselo Laura Dern (The Tale), con siete nominaciones, ya ganó por 'Big Little Lies' en 2017, por este crudo retrato sobre abusos sexuales sufridos por la directora Jennifer Fox.

Otras contrincantes: Michelle Dockery (Godless), que ya fue nominada tres veces por Downton Abbey; la novata Jessica Biel (The Sinner); la veterana Edie Falco (Ley y orden True Crime: El caso Menéndez), con 14 nominaciones y cuatro premios por Los Soprano y Nurse Jackie; y Regina King (Seven Seconds), cuarta nominación aunque la primera como actriz principal, tras ganar dos veces como secundaria por 'American Crime'.

Actores de reparto

Cameron Britton como Edmund Kemper en 'Mindhunter' | IMDB

El favorito y mi favorito en drama: Cameron Britton como Edmund Kemper en 'Mindhunter' es imbatible, aunque interpreta a un frío serial killer.

Otros contrincantes: Primera vez para Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos); Matt Smith (The Crown) y Joseph Fiennes (El cuento de la criada). Peter Dinklage ya tiene récord al ser su séptima vez nominado en la misma categoría (se lo llevó dos veces). Segunda para David Harbour (Stranger Things) y séptima para Mandy Patinkin, ya la cuarta por Homeland.

El favorito y mi favorito en comedia: Brian Tyree Henry como Paper Boi en Atlanta (segunda nominación, tras 'This is Us' en 2017).

Otros contrincantes: Cuarta para Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt) y tercera para Louie Anderson (Baskets), que lo ganó en 2016. Sexta nominación para el veterano Henry Winkler (Barry) y novena para Tony Shalhoub (The Marvelius Mrs Maisel), que ganó el Emmy tres veces con Monk. Del SNL: Alec Baldwin como Donald Trump y Kenan Thompson, su primera vez tras 15 años en el programa.

Ricky Martin y Penélope Cruz protagonizan 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace' | antena3.com

El favorito y mi favorito en miniserie: 'El asesinato de Gianni Versace' cuenta con tres candidatos, entre ellos, Ricky Martin y Finn Wittrock. Pero de llevárselo suena Edgar Ramírez, como Versace.

Otros contrincantes: Ojo con Michael Stuhlbarg en 'The Looming Tower'. Brandon Victor Dixon (Jesucristo Superstar), Jeff Daniels (Godless) y John Leguizamo (Waco).

Actrices de reparto

Así es Serena Joy, la esposa del comandante Fred Waterford en 'El cuento de la criada' | antena3.com

La favorita y mi favorita en drama: Yvonne Strahovsky no tiene rival. Es una de las nominadas por 'El cuento de la criada' junto a Alexis Bledel (por segunda vez tras ganarlo) y Ann Dowd (tercera tras ganarlo).

Otras contrincantes: Thandie Newton (Westworld, por segunda vez). Lena Headey (cuarta con Juego de tronos), Vanessa Kirby (The Crown) y Millie Bobby Brown (segunda).

La favorita en comedia: Hay tres actrices del Saturday Night Live: Aidy Bryant, Leslie Jones (fue nominada en 2017) y Kate McKinnon, siendo la favorita ésta: seis veces nominada, se lo ha llevado en dos ocasiones.

Mi favorita en comedia: Sorprendente sería que se lo llevase Laurie Metcalf por el revival de la polémica Roseanne, con 11 nominaciones, lo ganó tres veces, la última por el mismo personaje en 1994.

Otras contrincantes: Coincide que Megan Mullally también está nominada por el revival de Will & Grace, ya lo estuvo ocho veces y lo ganó en 2006. Cuarta para Alex Berstein (The Marvelous Mrs Maisel), y primera para Zazie Beetz (Atlanta) y Betty Gilpin (Glow).

Donatella y Antonio, rotos de dolor, se muestran más distantes tras la muerte de Versace | antena3.com

La favorita y mi favorita en miniserie: Todas las apuestas para Penélope Cruz que es Donatella Versace personificada.

Otras contrincantes: La veterana Judith Light por la misma miniserie; Adina Porter (American Horror Story Cult), Letitia Wright (Black Mirror), Merritt Wever (Godless) y Sara Bareilles (Jesucristo Superstar. El musical).