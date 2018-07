Nominaciones Emmy 2018, sorpresas y ausencias

Vuelve 'Juego de Tronos'

Samira Wiley y Ryan Eggold han anunciado los nominados a los Emmy en una edición redonda (la número 70) en la que se han presentado 159 dramas y 117 comedias, y que ha traído alguna que otra sorpresa. Ausente en la pasada edición, la serie con más Emmy en la historia de estos premios, Juego de tronos, vuelve a entrar en las quinielas con su penúltima temporada con nada menos que 22 nominaciones, aunque sólo Lena Headey, Peter Dinklage y Nikolaj Coster-Waldau optarán a premio en la categoría de secundarios. Se queda fuera Sophie Turner, que se merecía estar ahí con su resplandeciente Sansa Stark.

Los robots de 'Westworld'

Con 21 nominaciones (las mismas que el longevo programa de humor Saturday Night Live), muy pegada a Juego de tronos, resurge también otra serie de HBO, que pretende, de hecho, ser la sucesora de Westeros (ya sólo por el nombre…). El parque de Westworld competirá a mejor drama y también cuatro de sus actores en la categoría principal: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris y Jeffrey Wright. Puede que no entendieras la mitad de sus claves, pero los académicos han considerado que la adaptación de la novela de Michael Crichton forme parte ya de las más grandes. Y nosotros que nos alegramos.

'El Cuento de la Criada', again

Muy seguida de cerca de las anteriores se encuentran las 20 nominaciones de El cuento de la criada, drama de Hulu que emite HBO y Antena 3 en España. Intentará revalidar su premio a mejor drama del año pasado, aunque no lo tendrá igual de sencillo teniendo, ahora sí, frente a frebte a la ficción imaginada por George RR Martin. Cinco de sus actores cuentan con nominación: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski (grande), Joseph Fiennes, Alexis Bledel y Ann Dowd.

Sabor español

Pedro Almodóvar lo tendrá un poco más fácil para promocionar 'Dolor y gloria', su próxima película que rueda estos días en Valencia. Penélope Cruz podría ganar un Emmy por su incontestable papel de Donatella Versace en 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', de Ryan Murphy. Su gran rival podría ser su propia compañera Judith Light. También Antonio Banderas opta a un Emmy por otro personaje real, el de su adorado pintor malagueño en la segunda entrega de Genius dedicada a Picasso. Curiosamente, Banderas se las tendrá que ver, entre otros, con Darren Criss, que interpreta al asesino de Gianni Versace, Andrew Cunanan, en la serie de Penélope Cruz.

Dramas, adiós 'The Americans'

Entre las nominadas a mejor drama, hace ilusión ver la última temporada de 'The Americans', también a sus espías rusos protagonistas, Keri Russel y Matthew Rhys. Y The Crown, reinando también Claire Foy, Matt Smith y Vanessa Kirby. This is Us es la Modern Family del drama, pues siempre encuentra su hueco, con Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia compitiendo como mejor actor. Stranger Things regresa, con David Harbour y Millie Bobby Brown. Series dramáticas que se quedan fuera pero no así sus actores: Ozark (Jason Bateman), Orphan Black (Tatiana Maslany), Homeland (Mandy Patinkin) y Killing Eve (Sandra Oh).

Comedias sorpresa

Alegría contenida ver series como 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Atlanta', el regreso de 'El Show de Larry David', 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'GLOW' y 'Barry'. 'Silicon Valley' y 'Black-ish' continúan al pie del cañón. Series de comedia que se quedan fuera pero no así sus actores: 'The Good Place' (Ted Danson), 'Shameless' (William H. Macy), 'Better Things' (Pamela Adlon), 'Mom' (Allison Janney), 'Insecure' (Issa Rae), 'Baskets' (Louie Anderson), 'Grace y Frankie' (Lily Tomlin) y 'Will y Grace' (Megan Mullaly). La gran sorpresa: Laurie Metcalf nominada por 'Roseanne', tras su polémica cancelación.

Ausencias que duelen

Una de las grandes ausentes (o, al menos, yo la echo en falta) es 'Cobra Kai'. El revival de 'Karate Kid' hubiera puesto en el mapa el nuevo canal YouTube Premium. Que falte como mejor serie limitada The Terror también escuece. O en esta misma categoría, el regreso de 'Twin Peaks' y el triplete como actor de Kyle MacLachlan. Tampoco se entiende la ausencia de The Good Fight o de la miniserie 'Trust', de Danny Boyle, o 'Counterpart' con un inmenso JK Simmons. Entre las actrices de miniserie no han contado con Dakota Fanning, aunque 'The Alienist' sí esté nominada. Ni en comedia con Jodie Comer, por su inquietante Villanelle de 'Killing Eve'. Entrando su compañera Sandra Oh, nominada era harto difícil. Nos hubiera encantado ver a Rita Moreno por su papel de Abuelita en 'Día a día'.