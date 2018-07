'Juego de Tronos' y 'True Detective' arrasan los Emmy creativos

Las categorías técnicas de los premios Emmy se entregaron el pasado sábado en Los Ángeles. Estos premios reconocen los trabajos de efectos especiales o el sonido de las series. En esta edición de los Emmy creativos destacaron las serie de HBO 'Juego de Tronos' y 'True Detective' como las series más premiadas.



HBO fue la cadena de televisión que más premios acumulo en toda la noche, ya que 'Juego de Tronos' y 'True Detective', las series más premiadas de la gala, con cuatro premios cada una, pertenecen a esta cadena.



'True Detective', la ficción creada por Nic Pizzolatto y protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, se hizo con cuatro premios incluyendo mejor casting o diseño de los títulos principales. La segunda temporada de esta ficción ya se encuentra en desarrollo, aunque todavía no se conoce quién será la pareja protagonista.



'Juego de Tronos' fue otra de las series más galardonadas, ya que acumuló otros cuatro premios, entre los que destacan mejor vestuario y mejores efectos especiales. La ficción basada en la obra de George R.R. Martin estrenará en 2015 la quinta temporada, cuyo rodaje está teniendo lugar en emplazamientos como Sevilla.



El programa 'Saturday Night Live' fue el triunfador de la noche, con cinco premios, entre los que destacan mejor peluquería, mejor maquillaje o mejor invitado de comedia, premio otorgado al presentador Jimmy Fallon.



La gran olvidada de la noche fue sin duda 'Breaking Bad', la serie creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston, que a pesar de tener seis nominaciones, tan solo se llevo un premio relacionado con la edición del capítulo "Felina", el último episodio de la serie.



En esta gala también se entregaron los premios a los mejores intérpretes en la categoría de invitados. En la comedia subió a recoger el premio Uzo Aduba, de la serie de Netflix 'Orange is the new black' y Jimmy Fallon hizo lo propio por 'Saturday Night Live'. Allison Janney recibió este premio en la categoría de drama por su papel en 'Masters of Sex' de Showtime; Joe Morton recibió el premio por su papel en 'Scandal'.