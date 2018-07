Las series nominadas bailan en los Emmy

Neil Patrick Harris se atrevió a iniciar esta increíble coreografía que hacía un repaso en forma de baile por algunas de las series nominadas de los Emmy 2013. El despliegue de medios quizás llegó un poco tarde para una gala que parecía hacerse eterna.



El baile sirvió para presentar el Emmy a mejor coreografía (que ganó Derek Hough por 'Dancing With The Stars') y fue uno de los puntos álgidos de la gala. Un tango acrobático con la música de 'Mad Men' de fondo puso la elegancia, que dejó paso a un baile contemporáneo para la fantasía de 'Juego de Tronos'.



Luego llegaron unas figuras terroríficas para poner ritmo a la escalofriante melodía de 'American Horror Story: Asylum'. Y de repente 'Get Lucky' de los Daft Punk remezclada para animar los pasos de 'Boardwalk Empire'.



El número de bailarines en escena crecía sin parar, pero todo se reducía a dos para la coreografía de movimientos eléctricos cercanos al poppin de 'Breaking Bad'. El tema de la serie y el vestuario amarillo también visto en la ficción de AMC daba credibilidad al asunto. La última serie en coreografiarse fue 'The Big Bang Theory', donde se pudo ver los ya míticos atuendos de cada uno de los protagonistas y una Penny como estrella del baile.