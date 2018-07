Lucha por el trono del drama en los Emmy 2013

A excepción de 'House of Cards', las nominadas a los Premios Emmy 2013 a mejor drama son ficciones de los principales canales de pago de Estados Unidos. HBO participará en esta categoría con 'Juego de Tronos', Showtime con 'Homeland', AMC con 'Breaking Bad' (favorita este año) y 'Mad Men'. También estará presente la producción inglesa 'Downton Abbey' que ha cosechado tantas buenas críticas tanto en el viejo como en el nuevo continente.



'Homeland' (Showtime)

Un oficial estadounidense es rescatado de un cautiverio en Irak ocho años después de darle por muerto. A partir de este hecho una agente de la CIA, algo bipolar y muy meticulosa sospechará de este militar y llegará a la conclusión de que nada ni nadie es lo que parece.



'Homeland' ha enseñado durante sus 2 temporadas de trayectoria los vericuetos de la CIA y de cómo puede llegar a complicarse una trama de espionaje y terrorismo. No es de extrañar que después de tantos capítulos de pura tensión haya sido ganadora del Globo de Oro a la mejor serie dramática en la última edición.



'Juego de Tronos' (HBO)

Un trono y varios aspirantes a ocuparlo. Intrigas, traiciones, ejecuciones y "líos de familia" son los ingredientes de la exitosa serie de HBO en la que Poniente sigue buscando un nuevo y legítimo Rey (o Reina).



Vestuario, guión y actuaciones impresionantes caracterizan esta serie que ha arrasado durante los últimos 3 años en audiencias y críticas. Con la 'Boda Roja' ("The Rains of Castamere") tuvo en vilo a medio mundo y, aunque nunca ha tenido mucha suerte con los premios "importantes" a lo largo de su emisión, es una de las favoritas para esta edición.



En España la cadena encargada de emitir 'Juego de Tronos' en abierto es laSexta.



'Dowton Abbey' (ITV)

Una extranjera entre las nominadas. La producción inglesa ha cruzado el charco para probar suerte en lo que será su primera nominación a los Emmy como mejor serie dramática, ya que siempre ha sido nominada (y ganadora) en la categoría de miniserie.



1912, una familia burguesa y una casa son los protagonistas de esta serie de época que ha conquistado medio continente europeo. Antena 3 fue el canal en el que se emitió en abierto en España 'Dowton Abbey'.



'Breaking Bad' (AMC)

Una de las despedidas más amargas de este año. Está nominada únicamente por la primera mitad de episodios de su última temporada y parece ser la favorita en la categoría. Han pasado ya casi 5 años desde que conociéramos a Walter White, un "delincuente" fuera de lo común que ha inspirado al mismísimo George R.R. Martin (autor de la saga en la que se basa su directa competidora 'Juego de Tronos') para un nuevo personaje.



Llegamos a la vida de Walter cuando cumplía los 50. Habiendo sido un famoso investigador químico del Laboratorio Nacional de Los Alamos, estaba enseñando a apáticos estudiantes de un Instituto en Nuevo México mientras trataba de mantener a flote a su familia con un trabajo a media jornada en un lavadero de coches. Su vida dio un giro de 180 grados cuando le diagnosticaron un cáncer incurable y AHÍ comenzó esta locura de serie que a cada capítulo que emite triunfa en las redes sociales.



'Mad Men' (AMC)

Una de las series más aclamadas por crítica y público de los últimos años es 'Mad Men'. Con Don Drapper a la cabeza, lleva 6 temporadas siendo un ejemplo de calidad y buen hacer en televisión.



Ambientada en el Nueva York de 1960, esta serie nos traslada al corazón de la competitiva Madison Avenue, lugar de origen y edad de oro de la publicidad como la entendemos hoy en día. Un ámbito en el que los protagonistas tendrán que tener cuidado de no vender sus propias almas a cambio de una cuenta con un gran cliente.



'House Of Cards' (Netflix)

La sorpresa de este año en la categoría de 'mejor drama' es esta serie de corte político que, aunque algo más humilde que sus competidoras, ha logrado ponerse al mismo nivel que sus adversarias en sólo una temporada.



Ambición y poder rigen las vidas de Francis Underwood (un político que lidera el partido con la mayoría en la Cámara de los Representantes) y su mujer, que perseguirán incansablemente el ascenso al poder para disfrutar de todos los beneficios que éste conlleva.