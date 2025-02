Zoe Saldaña responde tajante a los tuits ofensivos de Karla Sofía Gascón: "Me pone muy triste, no lo apoyo"

La película Emilia Pérez estaba causando furor en cada festival en el que era presentada con su trío protagonista, Selena Gomez, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón, a la cabeza. Tanto que ha sido la gran sorpresa de esta temporada de premios y ha sido nominada a 13 premios Oscar haciendo historia.

Sin embargo, sobre todo gran parte de la comunidad mexicana ha estallado tras el estreno de la cinta de Jacques Audiard en su país y se ha enfrentado a graves críticas.

Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez en Cannes | Getty Images

Ahora ha sido su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, quien se ha enfrentado a una enorme polémica tras salir a la luz antiguos tuits racistas de los que ya ha pedido perdón.

A un mes de la entrega de los Oscar, Zoe Saldaña ha respondido a estos comentarios ofensivos y, lejos de defender a su compañera de reparto, ha asegurado estar disgustada con ello.

"Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste", dijo la actriz durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres según ha recogido The Hollywood Reporter.

"Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún colectivo. Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que fueron parte, que son parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y simplemente me entristece", compartió.

Zoe Saldaña en Emilia Pérez | Cordon Press

Saldaña, junto a Jacques Audiard, acudió a este evento al que Gascón debería haber estado, pero no lo hizo.

"Me entristece que tengamos que enfrentar este revés ahora mismo. Pero estoy feliz de que todos vosotros estéis aquí y de que sigan apoyando a Emilia Pérez porque el mensaje que tiene esta película es muy poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades que son marginadas día tras día es importante. Y todo de lo que puedo dar fe es que todos los que nos unimos para contar esta historia, nos unimos por amor, respeto y curiosidad, y continuaremos difundiendo ese mensaje. Eso es todo lo que podemos decir ahora. Gracias", finalizó.

Entre las 13 nominaciones que ha conseguido Emilia Pérez en los Oscar, destacan las de Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz (Karla Sofía Gascón) y Mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña).