Zoe Kravitz confiesa por qué se sentía atraída hacia Channing Tatum desde antes de conocerle

Una de las parejas de moda es la que forman Zoe Kravitz y Channing Tatum. Los actores comenzaron su relación el año pasado y aunque fue de lo más inesperada, actualmente es una de las más apreciadas en el mundo hollywoodiense.

Zoë Kravitz es conocida por su interpretación en películas como 'Animales Fantásticos' y 'Mad Max:Fury Road'. Por su parte, la fama de Channing Tatum se vio alzada gracias a filmes como 'Querido John' y por supuesto, 'Magic Mike'.

A pesar de que se han ido conociendo muy poco a poco detalles de su relación, ambos se encuentran en uno de sus mejores momentos como pareja como puedes ver en el vídeo de arriba. De hecho, su próximo proyecto juntos será 'Pussy Island', una película protagonizada por Tatum y donde Kravitz no aparecerá frente a las cámaras, sino detrás de ellas, porque será su debut como directora.

Desde esta responsabilidad, Kravitz tenía claro que para interpretar a Slater King, un magnate de la tecnología y protagonista del filme, era necesario que el actor que lo interpretara no hubiese hecho antes un papel de "personaje oscuro". EW cuenta que la propia Zoë admitió que, el que ahora es su novio, era su "primera opción".

Lo que más le atrajo a Zoë Kravitz de Channing Tatum

Además, en una entrevista para Wall Street Journal, la intérprete quiso confesar qué es lo que verdaderamente le atrajo de Channing Tatum: "Sentí, incluso desde lejos, antes de conocerlo, que era feminista y que no tenía miedo de explorar esa oscuridad, porque sabe que no lo es", afirma. "Esto es lo que me atrajo y por lo que quise encontrarme con él. Y tenía razón".

Además también habló de lo emocionante que era ver a Tatum desde el lado opuesto de lo que comúnmente ha interpretado. "Creo que es emocionante ver a alguien que en su mayoría ha interpretado al chico bueno, interpretar ahora el interés amoroso, todo eso".

Y es que, la pareja empezó a salir a raíz de conocerse en esta película. Fue en octubre de 2021 cuando confirmaron su romance. "Estoy realmente agradecida de que esta película lo haya traído a mi vida de esa manera", dijo Kravitz revelando el gran amor que existe entre ellos.

"Cuando haces cosas con personas, es un espacio muy sagrado, y cuando eres compatible con alguien creativamente, a menudo abres otros canales, porque estás compartiendo todo de ti mismo". Tatum también quiso agregar su emoción por sumergirse en un proyecto así. "Siempre es realmente intrigante que alguien te traiga algo para lo que, literalmente, nadie más ha pensado en ti", decía el actor.

"Cuando nos conocimos, la película era bastante diferente a su forma actual, pero los temas eran los mismos. Todas las iteraciones por las que ha pasado fueron bastante punk rock, para ser honesto".

¿De qué trata 'Pussy Island'?

La sinopsis de 'Pussy Island' cuenta que Frida (Naomi Ackie) es una mujer joven inteligente del área de Los Ángeles, y su trabajo como mesera de cócteles le ha asignado un objetivo particular: el magnate de la tecnología y filántropo Slater King (Channing Tatum).

Frida va abriéndose camino poco a poco hasta el círculo íntimo del magnate y considera que su gran oportunidad ha llegado, finalmente, cuando recibe una invitación para una reunión en la isla privada propiedad de King. Sin embargo, y a pesar del escenario fantástico, Frida puede intuir que hay algo oculto en la isla, algo que no logra identificar del todo pero sabe que es algo aterrador.

