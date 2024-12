Zoe Kravitz habla del "carisma" y encanto de Channing Tatum tras romper su compromiso

Zoe Kravitz y Channing Tatumempezaron su relación tras ser elegido el actor para protagonizar la primera película de la actriz como directora, Blink Twice (Parpadea dos veces).

En el set de rodaje surgió el amor y formaron una bonita relación que acabó incluso en compromiso. Pero, cuando nadie se lo imaginaba, se confirmó que la pareja había roto el pasado mes de octubre y, por consiguiente, se cancelaba la boda.

Pero, aunque sus vidas se han separado, parece que siguen teniendo bueno relación, ya que van a coincidir en una película y todo.

Channing Tatum y Zoe Kravitz en la premiere de Parpadea dos veces | Getty

Así, en medio de su nueva vida como soltera, Zoe Kravitz no ha dudado en hablar del "carisma"de su ex durante una entrevista con el director de The Batman, Matt Reeves, durante Directors on Directors de Variety.

"Channing fue la primera persona en la que pensé para Slater King, explica.

"Sabía que el personaje tenía que ser alguien en quien pensáramos que confiábamos, especialmente porque no crees que Naomi [Ackie] (que interpretó a Frida) se suba a ese avión si se trata de alguien que es inmediatamente insidioso", dice Kravitz.

Para luego asegurar que quería "utilizar como arma" el encanto de Tatum ya que el público "nunca lo había visto" en un personaje de estas características.