Tom Holland ha cumplido 26 años, y su celebración ha sido un buen motivo para que Zendaya muestre su amor por el actor de 'Spiderman' públicamente, algo a lo que la pareja no acostumbra a hacer de forma habitual.

Aunque se conocieron hace 6 años en el rodaje de la primera película de 'SpiderMan' no fue hasta el verano pasado cuando se supo que los actores estaban saliendo juntos. Así, tras un año de amor la pareja está atravesando un momento muy dulce tal y como nos han dejado ver en las pinceladas que nos dan sobre su relación.

Así, hace unas semanas la actriz hablaba públicamente sobre su relación con Holland en un evento de 'Euphoria': "Está genial tener ese apoyo y amor a tu alrededor porque lo necesitas".

Ahora, la intérprete no ha dejado escapar la oportunidad de que su novio está de celebración para gritar a los cuatro vientos lo mucho que se quieren: "El más feliz de los cumpleaños a la persona que me hace ser la más feliz", escribe en Instagram junto a una tierna foto de los dos que ha publicado donde no pueden estar más enamorados.

Las felicitaciones a Holland desde sus compañeros de Marvel

Zendaya no ha sido la única en felicitar públicamente en su pareja. Holland, conocido principalmente por su papel como Spiderman en las últimas películas del MCU, como 'Endgame' o 'Spiderman: No Way Home', ha recibido muestras de afecto por parte de sus compañeros en las películas del Universo Marvel.

Brie Larson ha compartido una foto durante el rodaje de 'Endgame' en la que se le ve junto a Tom Holland, acompañada del mensaje: "Feliz cumpleaños a la única araña que me gusta tener en mi vida".

Por su parte, Mark Ruffalo, que también ha compartido ya mucho rodaje con Holland, ha publicado una foto de ambos durante un acto promocional en la que se les ve sonrientes: "Ese momento en el que consigues superar una entrevista sin hacer spoilers ¡Felicidades, Tom Holland! Diría que estamos mejorando en esto, ¿no?".

