Zendaya y Anne Hathaway se suman a la nueva película del director Christopher Nolan

Las actrices estadounidenses Zendaya y Anne Hathaway se unirán al elenco de la próxima película de Christopher Nolan, que empezará a rodarse a principios del año próximo, informó este viernes el portal especializado Deadline.

Zendaya y Hathaway compartirán créditos con actores como Matt Damon y Tom Holland para esta cinta del estudio Universal, con fecha de estreno para el 17 de julio de 2026.

Nolan y Universal han mantenido en secreto los detalles sobre el proyecto.

Esta será la primera colaboración de Zendaya con el director británico y la tercera de Hathaway, que ya había aparecido en las películas The Dark Knight Rises (2012) y en Interstellar (2014).

Las dos intérpretes han tenido un exitoso 2024. Zendaya lo empezó con el estreno de Dune: Part Two, con una recaudación en la taquilla global de más de 700 millones de dólares, y siguió con Challengers, un drama en torno a una joven promesa del tenis.

Hathaway, por su parte, ha participado en Mother's Instinct y en The Idea of You.

Nolan es uno de los cineastas más prestigiosos e influyentes del siglo XXI gracias a películas como Dunkirk (2017), Inception (Origen) (2010), Interstellar (2014) o la alabada trilogía de Batman, compuesta por Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012).