Un riesgo con el que cuentan las estrellas más conocidas es el no poder salir a la calle a veces tranquilamente sin que les reconozcan, y hacer frente a las multitudes puede hacer a veces que eviten exponerse a lugares públicos.

Le ocurre a Zac Efron, un rostro muy conocido mundialmente desde 'High School Musical'. El actor, que vive un resurgir de su carrera con nuevos papeles con los que amplía su registro, ha desvelado que tiene sus reticencias a salir a lugares donde pueda encontrarse multitudes, aunque sus motivos son más profundos.

Así lo ha contado a Men's Health, revista cuyo número de octubre protagoniza en un amplio reportaje. En él, habla de su carrera, su físico, y su salud. También su salud mental, ya que ha reconocido por primera vez que padece un tipo de ansiedad conocido como agorafobia, y que afecta espacialmente a algunas personas al exponerse en espacios públicos.

"La gente en grandes grupos me genera mucha agorafobia. Simplemente no salgo", ha reconocido a la publicación. Aunque no sea muy conocido, es un trastorno que afecta a otras personalidades, que también han hablado abiertamente de ello, como Kim Basinger.

Dando un repaso a algunos de sus papeles, Efron también ha hablado de 'Baywatch', el remake de 'Los Vigilantes de la Playa' que protagonizó en 2017, y que generó muchos comentarios en torno a su físico. Él mismo reconoce que no está seguro de que el cuerpo que consiguió tener para la película sea "alcanzable": "Con muy poca agua en la piel, parece incluso falso, como si fuera CGI. E hizo falta Lasix, un potente diurético para alcanzarlo. No necesito hacer eso. Prefiero mucho antes tener un 2 o 3 por ciento de grasa corporal".

El diurético al que se refiere Efron es un compuesto químico que reduce drásticamente la retención de líquidos. Esto, junto a las rutinas que tuvo durante el rodaje, hizo que la situación acabara siendo insostenible para él, y que acabó derivando en una depresión: "Empecé a desarrollar insomnio, y caí en una depresión profunda por mucho tiempo. Algo de aquella experiencia me quemó. Pasé un tiempo muy duro después recentrándome, y finalmente lo achacaron a la ingesta de diuréticos".

