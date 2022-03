¿Nueva novia? Zac Efron, pillado luciendo músculos en la playa junto a una misteriosa mujer

Zac Efron ha cogido con ganas el 2022, después de unos meses atípicos y llenos de cambios para la estrella de 'High School Musical'. En dos años conoció a Vanessa Valladares, con la que comenzó una relación que tristemente acabó, se trasladó definitivamente a Australia, se alejó de la interpretación y ahora ha vuelto con más proyectos que nunca.

"¡2022 vamos allá!", escribió en su primera fotografía del año mostrando un físico impecable. El entusiasmo que ha mostrado el actor puede haberse visto reflejado hace unos días en las playas de Costa Rica, donde ha sido fotografiado con una mujer de identidad desconocida. A ambos se les ha visto bajo una actitud cariñosa, acompañados de amigos de Efron.

El intérprete ha lucido en las imágenes captadas unos músculos bien definidos y bronceados que evidencian su buena forma. Y poco se sabe de esta misteriosa mujer esbelta y rubia salvo que están pasando tiempo juntos. Y es que el actor rompió su relación con la modelo Vanessa Valladares el pasado abril tras 10 meses de noviazgo. Desde entonces, no se le han reportado parejas conocidas.

Lo que está claro es que Zac está viviendo momentos de felicidad tal y como aseguró en otro post de Instagram en el que decía que "no podría estar en un momento más feliz de mi vida".

Según descubre el Daily Mail, el actor disfrutó un rato en el agua con su tabla de surf y fue visto corriendo sin camiseta por la arena mientras inmortalizaba el momento con una cámara.

Los últimos trabajos de Zac Efron

El actor ha retomado con fuerza su carrera como actor tras unos años un tanto inactivo después de trasladarse a Australia. Le avalan sus papeles en 'Ojos de fuego', 'Three Men and a Baby' o 'Killing Zac Efron'. También 'Yo me encargo de la cerveza', donde los fans pudieron comprobar que Zac Efron le queda bien el bigote.

"Zac todavía se quedará en Australia. Él simplemente ha querido a Australia. Está trabajando y ocupado con varios proyectos que vendrán próximamente. Está feliz, sano y disfruta de la vida", aseguró una fuente cercana al actor a People

Así, su última película es 'Gold', en la que aparece con un aspecto más demacrado para contar una historia sobre la avaricia de varios hombres en medio del desierto.

Seguro que te interesa:

El cambio de look de Zac Efron con bigote con el que demuestra que todo le queda bien