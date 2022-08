Will Smith confiesa la inesperada persona que le hizo entender el verdadero daño de la bofetada

Han pasado más de cuatro meses desde el mediático y ya histórico momento en el que Will Smith abofeteó al cómico Chris Rock en el escenario de los Oscar 2022 tras el desafortunado comentario que Rock hizo a Jada Pinkett, mujer de Smith. Fueron muchas las personas y medios que se hicieron eco de la reacción del actor y quisieron posicionarse justificando o criticando dicha acción.

Dos días después de lo sucedido, Will Smith publicaba en su Instagram una disculpa pública hacia Chris Rock. Sin embargo, no volvió a hablar al respecto. Desde entonces, el público se ha mantenido a la espera de que alguno de los dos se pronunciara y el pasado 29 de julio al fin Will Smith aclaró los hechos y pidió perdón a Chris Rock a través de un vídeo en su canal de YouTube que puedes ver en la parte de arriba de este artículo. La respuesta por parte de Rock no se hizo esperar y subido a un escenario pronunció sus primeras declaraciones tomándose el incidente con humor.

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

El vídeo del actor de 'El Príncipe de Bel-Air' dio mucho que hablar. Parte del vídeo también lo publicó en otras redes sociales. Fueron seis minutos en los que no solo se dirigió al cómico, sino que también habló sobre cómo se sentía él y recapacitó disculpándose también con la madre de Rock, Rosalie Rock.

Rosalie Rock y Chris Rock | Getty

La disculpa de Will Smith a Rosalie Rock, madre de Chris Rock

En mayo, Rosalie concedió una entrevista al medio WIS donde confesaba que cuando Will Smith abofeteó a su hijo, en realidad había abofeteado a toda la familia. La entrevista fue visualizada por el actor y por ese motivo, sintió que también debía pedir perdón a la familia de Rock y sobre todo, a su madre.

"Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y, ya sabes, fue una de las cosas de las que no me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con la familia de Chris…".

Rosalie Rock es conocida por presentar un programa de radio semanal llamado 'The Mom Show'. Además, también tiene un libro, 'Reglas de Mamá Rock: Diez lecciones para criar un hogar de niños exitosos', en el que habla sobre la responsabilidad y vocación de ser padres, algo que definió como "grandioso, desafiante o gratificante".

Al mismo tiempo lanzó un mensaje a Chris para hablar con él cuando estuviera preparado: "Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar".

