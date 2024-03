Will Smith asegura que no sabe cuánto dinero tiene tras su profundo cambio: "Estoy en una fase que puede dar miedo"

La vida de Will Smith cambió tras la archiconocida bofetada que le propinó a Chris Rock en 2022. Tras ello, multitud de productoras dudaron de trabajar con el actor, pues su popularidad cayó en picado a pesar de ganar esa misma noche su primer Oscar.

La carrera de Will Smith se ha visto paralizada desde entonces, con varios proyectos suspendidos. El único que parece seguir adelante según se confirmó recientemente fue el de Bad Boys: Ride or Die, junto a Martin Lawrence de nuevo.

Este varapalo, sin embargo, no se ha traducido en pérdidas de dinero. De hecho, lo contrario, pues semanas después del incidente, Forbes indicó que sus polémicas memorias le reportaron grandes beneficios ese año a pesar de que su imagen quedara gravemente dañada.

Will Smith | Getty Images

Precisamente, ahora el actor ha hablado sobre su patrimonio en una entrevista con Complex, en la que fue preguntado si eran ciertos los informes de que tenía 350 millones de dólares netos.

"Ni siquiera lo sé, hombre. No hablo de esas cosas", respondió el intérprete antes de ponerse en modo filosófico. "Estoy en una fase de reestructuración personal", explicó Smith. "La primera mitad de mi vida fue acumular, acumular, acumular; la segunda mitad de mi vida será dar, dar, dar", aseguró.

"La gente siempre tiene ese momento alrededor de los 50 años en el que algo cambia. Pero lo que pasa es que te das cuenta de que nada de eso puede hacerte feliz", continuó. "Una vez que hayas comprado todo lo que deseas y literalmente no haya nada más en el mundo que quieras comprar, solo desearía que lo siguiente fuera un regalo que todos pudieran tener porque no hay nada que lo material pueda satisfacerte"

"Estoy en esa fase de mi vida que puede dar miedo: cuando te das cuenta de que sin relación, sin dinero, sin hijos, literalmente no hay nada que pueda hacerte feliz", añadió. "Tienes que ser feliz en el corazón y en la cabeza sin nada de eso. Tienes que sentirte feliz con las personas que quieres; no puedes intentar obtenerlo de ellos. No es para los débiles de corazón".

Will Smith posa con toda su familia tras la agresión que le hizo protagonista de la noche | Gtres

En cuanto a su matrimonio con Jada Pinkett, a Will Smith no le podrían ir mejor las cosas después de las últimas revelaciones de la actriz en las que aseguraba que tiene pensado vivir con él el resto de su vida.

Cabe recordar que las infidelidades en la relación han sido frecuentes y que en 2016 decidieron vivir vidas sentimentales separadas.