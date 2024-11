Cynthia Erivo revela que pasaba días enteros sin ir el baño en el set de Wicked por esta razón

Tras un enorme éxito en Broadway durante décadas, Wicked llega a la gran pantalla con Ariana Grande y Cynthia Erivo como grandes protagonistas interpretando a Glinda y Elphaba, respectivamente.

Ahora, durante una entrevista al podcast Sentimental Men, Cynthia ha revelado que había días enteros en los que no podía ir al baño en el set de rodaje de Wicked. ¿El motivo? Por su complicado look para representar a la futura Malvada Bruja del Oeste.

Así Erivo explica que había "dos o tres arneses diferentes para hacer distintas acrobacias" que llevaba debajo del corsé: "Esos días fueron muy interesantes porque una vez que estás en el arnés, no quieres salir de él porque lleva una eternidad preparar todo de nuevo, los cables y todo eso".

Cynthia Erivo y Ariana Grande como Elphana y Glinda en Wicked | Universal Pictures

"Esos días pueden ser muy difíciles. Pueden ser realmente agotadores porque tu cuerpo está siendo sometido a las cosas más extrañas", sigue diciendo.

De esta forma, la actriz comenta: "No voy al baño", aunque la jornada de grabación podía durar unas 12 o 14 horas seguidas.

"Una vez que estoy caracterizada (y esto probablemente sea una idea terrible) y tengo puesto el arnés, no lo hago. No me ocupo de eso. Hay demasiadas capas", comenta.

"Es lo que hay", sigue diciendo. Para añadir que muchos le preguntaban desde producción si tenía que ir al baño a lo que respondía: "No, no necesito ir al baño", recuerda mientras mantenía firme en su trabajo.

La parte 1 Wicked se estrena en cines el 22 de noviembre después de muchos meses de promoción donde hemos visto a Ariana Grande y Cynthia Erivo muy unidas tras conocerse en la película.