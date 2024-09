El vídeo viral de Jenna Ortega donde enseña a Winona Ryder a decir "NO" a las exigencias de los paparazzi

Un reciente gesto entre Jenna Ortega y Winona Ryder durante el Festival de Cine de Venecia ha captado la atención de miles de personas en todo el mundo, y ha resonado por su poderoso mensaje sobre el respeto y la presión social.

Mientras ambas actrices posaban para los fotógrafos durante la promoción de Bitelchús Bitelchús, los fotógrafos le gritaban de manera insistente a Ryder para que se quitara las gafas de sol. Ryder, que había usado las gafas durante varias presentaciones, parecía estar a punto de ceder, pero entonces Jenna Ortega ha intervenido con un simple y firme comentario: "No tienes que hacerlo si no quieres", lo que ha detenido a Winona en seco y le ha permitido seguir posando con las gafas puestas.

Este momento ha sido captado en vídeo y rápidamente se ha vuelto viral, generando una conversación en línea sobre los límites y la importancia de respetar las decisiones personales, especialmente cuando se trata de figuras públicas bajo la presión de los medios. La respuesta de Ortega fue vista como un acto de apoyo y compañerismo, mostrando que, aunque el gesto fuera sencillo, tiene un significado profundo, especialmente en un entorno donde las celebridades suelen verse forzadas a cumplir expectativas.

En una entrevista posterior, Jenna Ortega y Winona Ryder han hablado sobre su "momento viral", aclarando el contexto y su perspectiva sobre lo sucedido. Cuando la entrevistadora de Hits Radio les ha preguntado por el bonito gesto, WInona ha empezado respondiendo: "Creo que es mi primer momento viral", y ha explicado que fue reconfortante que Ortega la defendiera de la presión externa, describiendo su gesto como "increíble" y atribuyéndolo en parte a que provienen de generaciones diferentes.

Por su parte, Jenna le ha restado importancia al incidente, comentando que no se trataba de un acto extraordinario, sino de algo simple: "No tienes que quitarte las gafas si no quieres". Ortega ha destacado que en un entorno tan demandante como un festival de cine, es fácil ceder a la presión, pero también es importante que cada persona sienta que puede decidir por sí misma sin sentirse forzada.

Ambas actrices también han reflexionado sobre cómo este tipo de situaciones son más fáciles de enfrentar cuando se trata de otra persona. Ryder ha admitido que, si la presión hubiera sido dirigida hacia Ortega, ella misma habría reaccionado de manera más enérgica.

El gesto de Jenna Ortega hacia Winona Ryder ha trascendido más allá de un simple momento viral, revelando la importancia de la solidaridad y el respeto en la esfera pública. Este tipo de interacciones subrayan el poder de los pequeños actos en escenarios de gran visibilidad, y cómo pueden servir como recordatorios de que cada persona tiene derecho a establecer sus propios límites.