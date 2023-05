El vídeo más natural de Emma Watson donde luce el mismo moño que tú de andar por casa

Emma Watson debutó en su carrera de actriz con tan solo 10 años. La actriz, conocida por interpretar a Hermione en la saga de 'Harry Potter', ha sido desde entonces muy admirada por el público destacando en películas como 'Las ventajas de ser un marginado' y en el musical de Disney 'La bella y la bestia'. Sin embargo, tras casi 20 años en su trayectoria como actriz, Watson decidió tomarse un descanso y alejarse de Hollywood después de estrenar 'Mujercitas', el último largometraje en el que apareció en 2019.

"No estaba muy feliz si soy sincera, me sentía enjaulada", confesaba hace unos días la actriz franco-británica sobre su paso por Hollywood en una entrevista para 'The Financial Times'. Aunque afirma rotundamente que en un futuro volverá a la actuación y a la gran pantalla: "Estoy feliz de sentarme y esperar el próximo proyecto correcto. Amo lo que hago. Es encontrar una manera de hacerlo donde no tengo que dividirme en diferentes rostros y personas".

Por el momento, la actriz ha decidido emprender un nuevo proyecto junto a su hermano Alex Watson, 'Renais Gin', una nueva ginebra inspirada en la región francesa de Chablis en Borgoña y una idea inspirada en la tradición familiar, que ya ha salido al mercado.

Watson, que se ha mantenido alejada también de redes sociales durante mucho tiempo, ha publicado un casero vídeo en el que podemos verla con un look muy de estar por casa, al natural y con un moño con diadema muy 'flow 2000' recogiéndole el pelo mientras ha presentado y ha hecho un unboxing de su nueva ginebra.

Emma Watson abre su paquete más especial | Instagram

Hace una semana la actriz también realizaba una publicación en su Instagram con su hermano en la que presentaba el nuevo proyecto.

"Queridos amigos, con el corazón lleno de calidez y nostalgia, estoy encantada de presentar Renais Gin @renaisspirits. Es una oda a los viñedos bañados por el sol de Chablis, donde mi familia ha estado elaborando vino durante los últimos 30 años. 'Renais Gin' es nuestra carta de amor a Chablis; un producto neutral en carbono, hecho con amor a partir de uvas de vino recicladas. Estoy teniendo un momento de hermana orgullosa @alex.s.watson", comentaba la actriz en el pie de foto.

Un proyecto con el que parece que la actriz ha recuperado la ilusión.