El vídeo más adorable de Jennifer Lopez para felicitar a Ben Affleck donde lo pilla cantando y dándolo todo

Jennifer Lopez es una de las estrellas más activas en sus redes sociales y a sus fans les encanta.

Con más de 250 millones de seguidores, JLo comparte tanto colaboraciones con marcas y photoshoots de lo más elaborados, como sus vídeos más espontáneos sin filtros o sin maquillaje donde deja ver más de su vida.

Y parte de ello es su vida con su marido, Ben Affleck. Después de haberretomado su romance con dos décadas de pausa, los dos no pueden estar más enamorados, y así lo demuestran en todas sus interacciones en redes.

Ahora la actriz y cantante ha compartido un vídeo muy casero en el coche donde Ben está dándolo todo cantando 'What a wonderful world' de Sam Cooke: "I do know that I love you...".

Aunque no se les escucha cantar pues la música suena por encima, la cara de Ben es puro sentimiento y ella no puede sonreír más. Con este pequeño clip ha felicitado el cumpleaños a Affleck, que cumple 51.

Los comentarios de seguidores encantados no se han hecho esperar: "Vosotros dos sois la razón por la que creo en el amor verdadero", "Esto es demasiado adorable. Brillas cuando estás con él. ¡Feliz cumpleaños Ben!" o "el amor verdadero existe y la segunda oportunidad también, los amo" son algunos de ellos.

También otros más bromistas que dicen "por favor necesito la versión sin editar con Ben cantando".