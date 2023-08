Matt Damon confiesa por qué no fue invitado a la boda de Ben Affleck y Jennifer Garner: "Nadie estaba allí"

Ben Affleck y Matt Damon se conocen desde hace décadas por la pasión que tienen en común: la actuación. Una amistad que lleva años consolidándose, a pesar de haber vivido momentos de separación, y que los llevó a escribir su primer guion cinematográfico juntos para la película 'Good Will Hunting' en 1997. Sin embargo, Damon ha compartido una noticia que le impresionó sobre la boda de Ben Affleck y Jennifer Garner.

Y, es que, el actor de 'Oppenheimer', Matt Damon, quien interpreta a Leslie Groves ha confesado que cuando Garner y Affleck dieron "el sí quiero" en 2005 no le invitaron a su boda porque la pareja quería la mayor privacidad posible durante la ceremonia. "Nadie estaba allí. No quería que nadie lo supiera, lo cual era una buena manera de hacerlo", reveló Damon según el medio 'Irish Examiner'.

Affleck y Garner se casaron en 2005 y disfrutaron una década de matrimonio antes de que la pareja anunciase su divorcio en 2018. Ambos confesaron que intentaron que lo suyo funcionara por sus 3 hijos en común, pero no fue así y tomaron la decisión de divorciarse porque estar juntos no era saludable.

Ben Affleck junto a Matt Damon | Getty Images

A pesar de que su relación terminó, Garner en una entrevista con 'Vanity Fair' confesó que volvería a contraer matrimonio con él. "No me casé con la gran estrella de cine, me casé con él, volvería y retomaría esa decisión, lo haría de nuevo", expresó.

Matt Damon compartió en una entrevista con 'Entertainment Tonight' que él se encontraba en Boston cuando se enteró de la noticia y pensó que "el matrimonio es una locura" y que supone un reto. Aunque el actor se encuentre casado, confesó que "es una idea loca, pero me encanta estar casado con mi esposa. Así que no le diría a nadie más sobre su relación y tengo suerte de haber encontrado a mi esposa".