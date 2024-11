La vecina de Ryan Reynolds, Martha Stewart, afirma que "no es tan gracioso en la vida real" y el actor responde

Ryan Reynolds es uno de los actores más queridos de Hollywood gracias a su característico humor, constantes bromas con Blake Lively o Hugh Jackman, y papeles cómicos como los de Deadpool o Free Guy. Así, la estrella canadiense se ha ganado ser uno de los rostros más buenrolleros y divertidos en la industria.

Sin embargo, para la controvertida presentadora de televisión, chef y empresaria Martha Stewart, el intérprete es muy diferente fuera de las cámaras.

La presentadora Martha Stewart | Getty Images

Así lo ha asegurado en el programa Rent Free, tras ser preguntada por los famosos favoritos de los estadounidenses con los que pasar el rato. Automáticamente, Stewart se sorprendió al ver que el protagonista de Deadpool y Lobezno estaba en la lista.

"Probablemente esté en la lista sólo porque se cubre en sus películas y no se le ve la cara. Ryan Reynolds, ¿es uno de ellos?", preguntó, añadiendo: "¿Y quieres saber algo? No es tan gracioso en la vida real. No, no es tan gracioso. Es muy serio", señaló.

"Quitaría a Ryan de la lista y pondría a otra persona", mantuvo la presentadora, reconociendo que era "un buen actor", y que "puede actuar de forma divertida, pero no es gracioso. Tal vez pueda volver a ser gracioso... Me voy a meter en problemas. Es mi vecino", sentenció.

Pasadas unas horas, ha sido el propio Reynolds quien la ha respondido a través de X: "No estoy de acuerdo con ella, pero lo intenté una vez. La mujer es inesperadamente ágil. Realmente cerró la distancia después de una milla más o menos".

Incluso, Hugh Jackman comentó al mensaje en apoyo a su amigo: "Por fin alguien lo dice".