Tráiler de 'I wanna dance with somebody', el biopic de Whiney Houston

Ya está aquí el primer tráiler de 'I wanna dance with somebody', la película basada en la historia de la reconocida cantante a nivel mundial Whitney Houston.

Dirigida por la directora Kasi Lemmons y escrita por Anthony McCarten ('La teoría del todo', 'El instante más oscuro', 'Bohemian Rapsody', 'Los dos papas'), la película cuenta con la actriz británica Naomi Ackie ('The End of the F***ing World', 'Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker')en el papel principal de Whitney Houston.

La película llegará exclusivamente a las salas de cine de toda España estas navidades, el próximo 21 de diciembre.

Así es el biopic de Whiney Houston

'I Wanna Dance with Somebody' es una celebración poderosa y triunfal de la incomparable Whitney Houston. Dirigida por Kasi Lemmons, escrita por el cuatro veces nominado al Oscar, Anthony McCarten, producida por el legendario ejecutivo musical Clive Davis, y protagonizada por la ganadora de un premio BAFTA, Naomi Ackie, la película es un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de La Voz.

De niña del coro en Nueva Jersey a una de las artistas más superventas y premiadas de todos los tiempos, el público se embarcará en un viaje inspirador, conmovedor y muy emotivo, a través de la vida y la carrera de Houston, con actuaciones sorprendentes y una banda sonora con los éxitos más queridos de este icono universal como nunca antes se habían escuchado. Don't you wanna dance?