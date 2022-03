Sophie Anderson es una actriz porno británica de 33 años que se puso implantes en sus pechos. Estos implantes pueden causar problemas de salud como el que le ha ocurrido a la pornstar, pues resulta que ha tenido un terrible accidente que podría haberle costado la vida.

Según ha revelado a los medios, le ha explotado uno de esos implantes mientras se duchaba. Al parecer, ha sido a causa de una infección, que era su cuarto caso de sepsis en un año. Su seno quedó destrozado después de que el implante saliera disparado de su piel: "Los médicos me dijeron que tenía suerte y que podría haber muerto".

"Literalmente atrapé el implante justo cuando salía de la ducha", ha dicho al Daily Star. "Llamé a gritos a mi novio después de que el implante se saliera de mi piel. Miré hacia abajo y mi seno y el implante se estaban desinflando, mientras salía de mí pus. Temí completamente por mi vida", recordó.

"Tengo que reconstruir todo. Hay una herida abierta a lo largo de mi pecho y no es un simple caso de colocar otro implante", explicó a The Sun. "Me han dicho que tengo años y años de reconstrucción por delante, no será solo una operación".

A su vez agradece a los servicios médicos que le salvaron la vida, a los cuales rogó que le mantuvieran los implantes porque afirma que es su manera de sostener a su familia y cuatro hijos: "Estoy en la industria para adultos y necesito trabajar para mantener a mis hijos".

Ahora, se recupera en el hospital, donde comparte imágenes de su estado, como la que puedes ver a continuación y de la que advertimos su contenido delicado:

La actriz teme que sea el fin de su carrera tal y como ha dicho al Daily Star: "Todo mi mundo se ha derrumbado, es bastante horrible. Mi carrera a la que amo está destrozada […] Estoy muy preocupada porque ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Alguien volverá a contratarme?".

Por ello, ha abierto un fondo de recaudación de dinero para su reconstrucción mamaria, que ya ha conseguido alrededor de 8.000 libras en GoFundMe.

Mientras, su novio y sus cuatro hijos son su apoyo ante los comentarios negativos que recibe en Internet: "He visto muchos comentarios negativos por mi trabajo. El sexo es algo positivo y no me avergüenzo. La gente piensa que la reconstrucción es una vanidad, pero esto es toda mi vida y es crucial para mi salud mental".

De hecho, su novio, Damian Oliver, le ha pedido matrimonio durante su estancia en el hospital: "Ha sido mi roca".

