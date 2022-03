Jenna Jameson se está sometiendo a una recuperación en su casa de Hawái después de permanecer más de un mes en un hospital. La ex actriz de cine para adultos fue ingresada a principios de año después de pasar dos semanas vomitando.

En un primer momento, los médicos le diagnosticaron con el síndrome de Guillain-Barré, aunque más tarde su marido lo desmintió en redes sociales: "Ella no tiene el síndrome de Guillain-Barré. Lo confirmó el médico después de una segunda prueba y cinco rondas de un tratamiento de terapia para pacientes con deficiencias de anticuerpos".

Esta enfermedad es una respuesta del sistema inmunitario en la que los anticuerpos de una persona atacan a su propio organismo, daña los nervios, y produce debilidad muscular. Sin embargo la procedencia de su dolencia es todo un misterio todavía.

Entre tanto, la actriz de 47 años, publicó una actualización de su estado de salud tras haber sido dada de alta el pasado 22 de febrero. En la story de Instagram escribió que estaba "¡Volviéndome mas fuerte!", mientras se sostenía en un andador.

Luego subió un vídeo en el que repasa sus impresiones más recientes sobre su delicado físico: "Todavía estoy enferma, como podéis ver. Estoy en la cama, pero estoy en casa, lo cual es muy agradable. He estado durmiendo mucho. No sabemos qué está pasando exactamente. Todavía no puedo ponerme de pie, pero me siento mejor y las cosas van mucho mejor, así que gracias por vuestro apoyo".

"Todavía tengo que hacer más pruebas, pero parece que algo va mal con mi nervio femoral", dijo la actriz en las publicaciones de la red social. "Está afectando mi fuerza en mis piernas".

Jenna Jameson es madre de tres hijos, uno de ellos con Lior Bitton, el cual ha ido actualizando las noticias de su mujer a través de las redes sociales.