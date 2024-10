Timothée Chalamet, irreconocible tras cortarse su icónica melena y dejarse bigote

Timothée Chalamet, la estrella de Call me by your name ha sorprendido a sus fans con una transformación impresionante para su nuevo papel en la película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie. En las recientes imágenes filtradas del set en Nueva York, Chalamet luce casi irreconocible, con un aspecto completamente distinto al que sus seguidores están acostumbrados. Su caracterización incluye un peinado vintage de los años 50, un fino bigote y gafas de montura metálica, todo enmarcado en una figura que evoca a un Marty Reisman en pleno auge.

La película, un biopic producida por A24, relata la vida del icónico jugador de ping pong Marty Reisman, conocido no solo por sus habilidades en la mesa, sino por su carisma y estilo de vida excéntrico. Reisman fue una figura fundamental en el deporte, ganando múltiples títulos y estableciéndose como una leyenda del tenis de mesa. Además de sus logros deportivos, Reisman fue una figura de espectáculo, famoso por combinar acrobacias con humor en sus actuaciones, lo que le valió el apodo de "El Mago del Ping Pong".

Chalamet, quien recientemente ha sido aclamado por sus interpretaciones en Dune y Wonka, ahora se enfrenta a un desafío diferente al encarnar a un personaje con una historia tan única y multifacética. La película promete mostrar un lado distinto del actor, quien ha demostrado su capacidad para transformarse físicamente y adaptarse a los personajes que interpreta.

Este cambio radical ha causado revuelo en las redes sociales, donde los fans han quedado asombrados por la habilidad camaleónica de Chalamet, abandonando su imagen de joven galán para adoptar el aspecto de un hombre maduro, seguro y lleno de complejidades.

Además de Chalamet, el reparto incluye a Gwyneth Paltrow, quien regresa a la gran pantalla después de varios años fuera del foco mediático, junto con otros actores de renombre. Marty Supreme también representa el regreso de Safdie a la silla de director tras el éxito de Diamantes en bruto. El proyecto ha generado gran expectación, tanto por la historia fascinante que cuenta como por las impactantes transformaciones físicas y emocionales que se esperan de su reparto, especialmente de Chalamet, quien ya está siendo alabado por su compromiso con el papel.

Con esta película, Chalamet continúa consolidando su lugar como uno de los actores más versátiles de su generación, capaz de sumergirse en personajes desafiantes y ofrecer interpretaciones que resuenan tanto en la crítica como en el público.