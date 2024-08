Tim Burton revela qué película casi le hace abandonar su carrera como director: "Podría haberme retirado"

La carrera de Tim Burton ha estado marcada por su estilo único y su capacidad para llevar al cine historias visualmente fascinantes y llenas de imaginación. Sin embargo, en 2019, tras la experiencia con una de sus películas, el director se encontró en un punto de inflexión que casi lo llevó a retirarse de la industria.

Afortunadamente, nuevos proyectos como la secuela de Beetlejuice le permitieron redescubrir su pasión y renovar su energía creativa.

En una entrevista reciente con Variety, Burton ha explicado cómo se sintió después de dirigir Dumbo y cómo pensó seriamente en alejarse de la industria cinematográfica: "Sinceramente, después de Dumbo no sabía nada. Pensé que podría haber sido eso, realmente. Podría haberme retirado, o convertirme en... bueno, no habría vuelto a ser animador, eso se acabó".

'Dumbo' de Tim Burton | Disney

Sin embargo, proyectos como la serie Miércoles y la secuela de Beetlejuice le ofrecieron una nueva perspectiva. "Eso me dio nuevas energías", ha admitido. Para Burton, estos proyectos no solo revitalizaron su carrera, sino que también le recordaron la importancia de mantenerse fiel a su visión creativa: "Eso reforzó en mí la sensación de que es importante hacer lo que quiero hacer, porque así todo el mundo se beneficia".

Jenna Ortega y Tim Burton 'Miércoles' | Getty

A pesar de la distancia que ahora mantiene con el bullicio de Hollywood, Burton se mantiene consciente de su legado y del complejo equilibrio que implica trabajar en la industria cinematográfica: "Estoy muy lejos, en una tierra donde no hay gente alrededor, así que nadie llama a mi puerta". No obstante, su experiencia le ha enseñado a no dar por sentado el éxito y a seguir adelante con sus propios proyectos: "Por mucho que digan Te amamos, veremos cuánto te aman más adelante".

A pesar de haber estado al borde del retiro tras su experiencia con Dumbo, por suerte para todos los amantes del cine, Tim Burton ha encontrado nuevas razones para seguir creando. Con proyectos frescos que revitalizan su espíritu creativo, Burton demuestra que su amor por el cine y su singular visión artística siguen más vivos que nunca.