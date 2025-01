Tim Allen revela detalles clave de Toy Story 5, ¿con spoilers?: "Pixar no me dijo que no pudiera decir nada"

Los fans de Toy Story están de enhorabuena. Aunque la última entrega de la saga, Toy Story 4 (2019), cerró muchos de los arcos de sus entrañables personajes, parece que Pixar no puede dejar ir a Woody, Buzz y los demás. Y es que, en una reciente entrevista con Good Morning America, Tim Allen, la voz de Buzz Lightyear, ha revelado algunos detalles jugosos sobre lo que podemos esperar de Toy Story 5.

Aunque Allen no quería soltar spoilers, no ha podido resistirse a comentar que esta nueva película va a ir más allá de lo que vimos en las entregas anteriores, con la vuelta de personajes clave y la introducción de nuevos.

"Hay muchas sorpresas, ya he empezado, de hecho, ahora mismo estoy trabajando en el tercer acto. Es increíble lo que han logrado… Y Pixar no me dijo que no pudiera decir nada, pero... Ojalá pudiera contar más. Hay mucha intriga real con Buzz. Jessie está en problemas, necesita ayuda, así que va a ser algo realmente genial", ha revelado, sorprendiendo al público.

Lo que parece claro es que la película no solo va a centrarse en Buzz, sino que también va a darle mucha importancia a Jessie, la vaquera que se ganó el corazón de todos en Toy Story 2. El director de la saga, Josh Cooley, ya había insinuado que Jessie tendría un papel central en la trama, y por lo que dice Allen, los fans van a estar muy contentos con lo que se viene.

"Queremos explorar más a fondo su historia y su conexión con los demás personajes. Será algo muy emotivo", adelanta.

¿Y qué pasa con Woody? Si bien Allen no ha desvelado detalles concretos sobre el papel del vaquero, hay rumores de que, al igual que en Toy Story 4, el personaje de Tom Hanks podría aparecer de alguna manera, aunque de una forma diferente a la que hemos visto en las películas anteriores.

La noticia de que Toy Story 5 ya está en marcha ha emocionado a los seguidores de la franquicia, y por lo que parece, el regreso de estos juguetes queridos por millones va a ser algo grande. Según Tim Allen, el enfoque de esta nueva entrega va a ser más emocional, llevando la saga a nuevos niveles, algo que promete dar mucho de qué hablar.

Toy Story ha sido un fenómeno de la animación desde su estreno en 1995, y cada nueva entrega siempre deja una marca en el corazón de sus fans. Después de tantos años, parece que los juguetes aún tienen mucho que contar.