"No tiene sentido": La indignación de Denzel Washington porque Ridley Scott nunca ha ganado un Oscar

2007 fue el año en que el actor Denzel Washington colaboró por primera vez con el director de cine Ridley Scott. Lo hizo en la película American Gangster. Ahora, 15 años después, Gladiator II los ha vuelto a unir. En esta nueva entrega, Denzel da vida al personaje de Macrinus.

Denzel Washington en Gladiator II | Cordon Press

La película, estrenada el pasado 15 de noviembre, está siendo un éxito en taquilla, tanto que incluso hay rumores de Oscar. En el caso de Washington, son dos las estatuillas que lleva a la espalda, una por Tiempos de gloria y la otra por Training Day.

No es el caso de Ridley Scott, quien no ha ganado ningún Oscar. A pesar de haber sido nominado directamente en tres ocasiones, nunca se ha hecho con el premio. Y esto es algo que Washington no entiende y que, incluso, le indigna.

"Ridley está por encima de todo. ¿Cómo es posible que no haya ganado un Oscar? No tiene sentido. No me lo creo, de hecho", asegura en una reciente entrevista en el medio The Hollywood Reporter.

De hecho, no es la primera vez que lo dice. "¿Podrías decirme cómo es posible que este hombre no tenga un Oscar? Haced vuestro trabajo. Quiero decir, a él no le importa un carajo…", declaró en su momento, asegurando que "quería ser él de mayor".