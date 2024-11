Denzel Washington confiesa que no pudo soportar perder el Oscar contra Kevin Spacey: "Me quedé amargado"

Denzel Washington es uno de los mejores actores de Hollywood y tras su participación en Gladiator II mucho se está hablando sobre una posible nominación al Oscar para el intérprete por su papel en la secuela de Ridley Scott.

Aunque, Washington tiene en su poder dos Premios de la Academia, ahora acaba de reconocer en una entrevista a Esquire que perder el Oscar a Mejor Actor en el año 2000 frente a Kevin Spacey fue muy duro.

En ese momento era la cuarta nominación para Denzel, quien ya tenía un Oscar a Mejor Actor de Reparto por Glory en 1989. Pero realmente deseaba hacerse con el galardón tras su papel en The Hurricane pero, finalmente, Spacey se lo llevó por American Beauty.

Kevin Spacey al ganar el Oscar en el 2000 por American Beauty | Getty

"Recuerdo que me di la vuelta y miré a Spacey y no había nadie de pie, salvo la gente que lo rodeaba. Y todos los demás me miraban a mí", explica la sensación que tuvo tras escuchar el nombre de Kevin.

"No es que fuera así. Tal vez así lo percibí. Tal vez sentí que todos me miraban. ¿Por qué me mirarían todos? Pensándolo ahora, no creo que lo hicieran", reflexiona.

"Estoy seguro de que me fui a casa y bebí esa noche. Tenía que hacerlo. No quiero sonar como si dijera: Oh, él ganó mi Oscar o algo por el estilo. No fue así", matiza, aunque la pena que sintió fue real.

De hecho, fue tal el dolor que decidió no votar en los siguientes Oscar y le dijo a su mujer, Pauletta, que lo hiciera por él: "Le dije: No me importa eso. ¿A ellos no les importo? No me importa. Vota. Ve las películas. Yo no me estoy preocupando por eso. Me di por vencido. Me quedé amargado. Me compadecí", reconoce.

Denzel Washington y Halle Berry tras ganar el Oscar en 2002 | Getty

Aunque, solo dos años después Denzel Washington logró hacerse con el Oscar a Mejor Actor por Training Day, consiguiendo ser el segundo actor negro en ganar en la categoría tras Sidney Poitier en 1963 por Lilies of the Field.

Además, Denzel Washington es el actor negro más nominado de la historia de los Oscar.