Tras 'The Batman': Se confirma que El Pingüino tendrá una serie propia con Colin Farrell

Uno de los villanos de Gotham a los que Robert Pattinson se ha enfrentado en 'The Batman' ha sido El Pingüino, interpretado por un irreconocible Collin Farrell.

Ahora, HBO Max ha confirmado que el personaje tendrá una serie propia donde veremos su ascenso de poder en la ciudad: "El drama de DC se expande sobre el mundo que el cineasta Matt Reeves ha creado para el éxito mundial de taquilla de Warner Bros. Pictures, 'The Batman', y se centra en el personaje interpretado por Farrell en la película", dicen desde la plataforma.

"El mundo que Matt Reeves creó para 'The Batman' merece una mirada más profunda a través de los ojos de Oswald Cobblepot. No podría estar más emocionado de continuar con esta exploración de Oz a medida que sube a través de las filas oscuras para convertirse en El Pingüino”, dijo Farrell en un comunicado.

"Será bueno traerlo de regreso a las calles de Gotham por un poco de locura y un poco de caos", apuntaba el actor.

Collin Farrell | seestrena.com

Farrel será uno de los productores de la ficción junto a Reeves, Dylan Clark y Lauren LeFranc, quienes también serán showrunners.

"Colin salió de la pantalla como El Pingüino en 'The Batman', y tener la oportunidad de explorar a fondo la vida interior de ese personaje en HBO Max es una emoción absoluta", afirma Matt Reeves.

"Dylan y yo estamos muy emocionados de trabajar con Lauren para continuar la historia de Oz mientras él toma el poder violentamente en Ciudad Gótica".

Para seguir diciendo después Lauren LeFranc: "Durante mucho tiempo he sido fan del mundo de 'The Batman', y la película de Matt es una entrada tan poderosa y audaz en el canon. Estoy emocionado y honrado de continuar contando historias en el sucio mundo de Gotham City, y ¿Qué mejor excusa para canalizar mi villano interior que contar la historia de Oswald Cobblepot? Estoy encantado de trabajar con Colin, Matt, Dylan, 6th and Idaho, Warners y HBO Max mientras trabajamos para llevar esta historia a la pantalla".

El spin-off de Gotham se paraliza

Antes de que 'The Batman' llegara a los cines se habló que el universo de Matt Reeves se expandiría con un spin-off de Gotham centrado en el Departamento de Policía con James Gordon como protagonista.

Pero, parece ser que finalmente esta serie no está llegando a buen puerto: "Una cosa que no estamos haciendo y que se iba a hacer es la serie policial de Gotham, que, de hecho, se ha puesto en pausa. Realmente no estamos haciendo eso", declaró Reeves en una entrevista para el podcast 'Happy, Sad, Confused'.

Aunque, además de la serie de El Pingüino parece que otra tendremos otra sobre Arkham: "La historia de la GCPD ha evolucionado. En realidad, ahora nos hemos adentrado más en el terreno de lo que sucedería exactamente en el mundo de Arkham, tal y como se relaciona con nuestra película, y algunos de los personajes… casi se inclinan hacia la idea de… es como una película de terror o una casa encantada que es Arkham".

"La idea de, de nuevo la forma en que Gotham es un personaje en la película, realmente quiero que Arkham exista como un personaje, para que vayas a este entorno y te encuentres con estos personajes de una manera que se sienta realmente nueva. Y así, en nuestro trabajo en Gotham, esa historia comenzó a evolucionar, y comenzó a sentir, 'Espera, debemos realmente inclinarnos hacia esto'. Y ahí es donde ha ido a parar", dijo al podcast The Cyber Nerds.

Seguro que te interesa:

El secreto de Robert Pattinson para marcar abdominales en 'The Batman'