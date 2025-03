Blake Lively contrata a un exjefe de la CIA en su batalla legal contra Justin Baldoni

Blake Lively y Ryan Reynolds han sufrido una crisis de imagen debido a su enfrentamiento legal con Justin Baldoni desde que la actriz le demandara por acoso sexual y organizar una campaña de desprestigio.

El intérprete y director de It Ends With Us ha contratacado y añadido capítulos a esta guerra judicial que estalló a finales de 2024 y se extenderá como mínimo hasta 2026 cuando se celebre el juicio. Por ello, la reputación del matrimonio parece haberse erosionado tras la revelación de mensajes de texto de Baldoni durante los últimos años.

Ryan Reynolds y Blake Lively en el programa especial del 50 aniversario de SNL | Cordon Press

Así, en medio de esta polémica, la actriz ha apostado por contratar a un exjefe de la CIA para que la ayude en este caso. Su nombre, Nick Shapiro.

Así lo ha informado Variety, que asegura que Lively se ha hecho con los servicios de este gestor de crisis de relaciones públicas con "profundos vínculos con el gobierno". Shapiro es el exsubdirector de gabinete y asesor principal del exdirector de la CIA John Brennan.

"El equipo legal de la Sra. Lively contrató al Sr. Shapiro para que lo asesorara sobre la estrategia de comunicaciones legales para la demanda en curso por acoso sexual y represalias que se lleva a cabo en el Distrito Sur de Nueva York", señala este medio citando las palabras de un abogado de la actriz.

Según indica Variety, Shapiro "ayudó a liderar la respuesta de la administración Obama a la pandemia de gripe A - H1N1, el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, el derrame de petróleo en el Golfo de México, el atentado con bombas en la maratón de Boston, el terremoto y tsunami de Japón y el desastre nuclear de Fukushima, así como numerosos ataques cibernéticos, violaciones de datos, incendios forestales, inundaciones y huracanes".