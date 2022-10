Taylor Swift revela el reparto de actores que aparece en los vídeos de 'Midnights', su nuevo disco

'Midnights' ya es una realidad. Taylor Swift ha lanzado su nuevo álbum de estudio con 13 nuevos temas originales compuestos por ella misma y su colaborador habitual, Jack Antonoff.

Además, tras el lanzamiento a "medianoche", a las 3 de la mañana de Nueva York la cantante ha revelado 7 temas extra que completan el esperado proyecto.

En esta noche tan movida para la estrella también se ha publicado un teaser tráiler de sus vídeos musicales, algo muy esperado después de ser nominada por el corto que dirigió ella misma para la versión de 10 minutos de 'All Too Well', o su vídeo musical de 'I Bet You Think About Me' con Miles Teller que dirigió su amiga Blake Lively.

Para estos nuevos temas y sus videoclips correspondientes, Taylor va a contar con nombres de sobra conocidos que se han revelado en el tráiler:

Jack Antonoff, con quien ha producido el disco, músico, cantante y pareja de Margaret Qualley.

Laith Ashley, modelo.

Laura Dern, actriz ('Big Little Lies', 'Jurassic World Dominion').

John Earley, actor y cómico.

Mary Elizabeth Ellis, actriz ('Licorice Pizza', 'Santa Clarita Diet').

Alana Haim, actriz y cantante ('Licorice Pizza').

Y sus hermanas Danielle y Este, de la banda Haim.

Pat McGrath, famosa maquilladora.

Dita Von Teese, bailarina y actriz ('Don't Worry Darling').

Pero no son las únicas estrellas con las que contará Swift, pues también incluye una canción en la que ha colaborado con Lana del Rey ('Snow on the beach'). Y se ha revelado que además el actor Dylan O'Brien está en los créditos de la misma canción como batería.

